Corona-Krise : Oscars 2021 werden verschoben

Zum vierten Mal in der Geschichte des Filmpreises werden die Oscars 2021 verschoben – dieses Mal um kanpp zwei Monate, wie die Akademie am Montagabend mitteilte. Somit findet die 93. Verleihung nicht wie geplant am 28. Februar, sondern am 25. April statt. Wie genau die Veranstaltung dann ablaufen soll, steht noch nicht fest.

Die Verantwortlichen wollen den Filmproduktionen durch diese Maßnahme entgegen kommen. In dem Statement, das die Akademie auf ihrer Website veröffentlicht hat, sprechen Academy-Präsident David Rubin und Academy-Geschäftsführerin Dawn Hudson in davon, den Filmproduzenten Flexibilität zugestehen zu wollen und diese nicht für etwas zu bestrafen, das sich ihrer Kontrolle entziehe.

Deswegen beschloss der Vorstand der Akademie auch, das Zeitfenster für die

Zulassung von Filmbeiträgen über das Kalenderjahr hinaus bis zum 28. Februar 2021 zu verlängern. Verschoben wird auch die eigentlich für Dezember geplante Eröffnung eines Museums der Filmakademie. Es soll nun am 31. April 2021 seine Pforten öffnen.