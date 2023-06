Wer sich nicht scheut, plattes Zeug zu reden, wird sorglos Sachen sagen wie: Die jungen Leute waren doch immer so! Sie kleben sich zwar erst seit Kurzem auf die Straße, beschmieren Privatflugzeuge und die Glasschutzvorrichtungen alter Kunst oder sammeln sich in Clans und verwüsten Straßenzüge. Aber gingen sie denen, die Ruhe und Ordnung lieben, nicht schon vor vierzig Jahren damit auf die Nerven, dass sie Häuser besetzten? Hörten sie nicht vor fünfzig Jahren plötzlich damit auf, sich die Haare schneiden zu lassen, und reduzierten den Wasserverbrauch beim Duschen und Baden, um gegen den Vietnamkrieg zu protestieren, gegen den Rassismus in den USA, gegen den Schah, gegen Drogengesetze und deren Handhabung? Hießen sie da nicht Hippies? Und wurden sie unter diesem Namen nicht wiederum zehn Jahre später zu Hassfiguren ihrer jüngeren Geschwister, die sich die Haare im Gegensatz zu ihren Langhaarzielscheiben kurz und klein hackten sowie grün färbten, um mit Sicherheitsnadeln im Augenlid und Kanalrattenrock in den Ohren nicht nur Eltern und Staatsmacht, sondern auch besagte Hippies zu erschrecken?

Es gibt kein einziges gesellschaftliches Feld, das vor der Randale mehr oder weniger organisierter Unreife sicher ist; nicht mal die hehre Wissenschaft: Die Quantenmechanik setzte sich vor hundert Jahren als „Knabenphysik“ durch, wie Wolfgang Pauli über den Sturm und Drang einer Gruppe kaum erwachsener Umstürzler witzelte, zu der spätere Giganten der Forschung wie er selbst, Werner Heisenberg, Paul Dirac und J. Robert Oppenheimer gehörten (Christopher Nolan zeigt uns demnächst auf der Leinwand, was für eine Bombe daraus wurde). Nicht immer ist allerdings das, was die Jugend mit ihren Pratzen wegschaufelt, eindeutig verkrustetes, baufälliges, dem Fortschritt den Weg blockierendes Zeug. Es gibt auch rückschrittliche, autoritäre Jugendaufstände, die Anstand und Mitmenschlichkeit (oder zumindest Bücher) auf ihre Scheiterhaufen schmeißen, johlend die Diktatur begrüßen oder Häuser abzufackeln suchen, in denen man Leute mit und ohne Asylantrag zusammengepfercht hat.