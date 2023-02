Der deutsche Film bekommt jedes Jahr rund 600 Millionen Euro an Subventionen – und wer die Wirkung, die diese Riesensumme hat, einigermaßen angemessen beschreiben will, darf sich für keinen Superlativ zu fein sein: Dem deutschen Film geht es so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr, seit dem kommerziellen Kollaps des deutschen Kinos in den frühen Sechzigern. Der deutsche Film existiert zwar noch; man findet ihn aber nicht mehr, nicht in den Kinos jedenfalls, nicht in den Gesprächen und, wenn nicht gerade Berlinale ist, auch nicht auf den großen Festivals, nicht in Venedig oder Cannes, wo seit 2017, seit Fatih Akins „Aus dem Nichts“, kein deutscher Film mehr im Wettbewerb lief.

Claudius Seidl Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge



Der deutsche Film ist nicht tot; er ist nur zu schwach zu leben, chronisch unterfinanziert, wenn man bedenkt, dass vier oder fünf Millionen für ein anständiges Budget gelten, wo doch, nur zum Beispiel, amerikanische Filme, die ohne Spezialeffekte und Actionszenen auskommen, Filme wie Noah Baumbachs „Marriage Story“, das Drei- bis Vierfache kosten und um dasselbe Publikum zum selben Kinokartenpreis konkurrieren.