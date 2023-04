Christian Petzolds Filme erkunden seit dreißig Jahren die deutsche Wirklichkeit. In „Roter Himmel“ erzählt er vom Einbruch der Apokalypse in ein Ferienidyll an der Ostsee.

Die Frau in Rot und der Ascheregen: Paula Beer als Nadja in „Roter Himmel“ Bild: Christian Schulz/Schramm Film

Jeder große Regisseur, heißt es, erschafft sich seine eigene Welt. Und diese Welt er­kennt man auf den ersten Blick. Bei Fellini haben alle Menschen und Dinge etwas Tanzendes, sodass das gesamte Geschehen ein paar Millimeter über dem Boden zu schweben scheint. Bei Steven Spielberg wird die Geschichte jedes Mal nach zwanzig Minuten sentimental. Einen Film von Ingmar Bergman erkennt man daran, dass die Stimmung sich verdüstert, sobald ein Mann und eine Frau (oder zwei Männer und zwei Frauen) aufeinandertreffen. Und bei Martin Scorsese sind die Szenen so geschnitten, wie Scorsese redet: ra­sant, messerscharf, ohne Atempause.

Aber woran merkt man eigentlich, dass man in einem Film von Christian Petzold sitzt? Vielleicht daran, dass auf den ersten Blick nichts besonders Aufregendes passiert – und auf den zweiten Blick auch nicht. Noch. Oft sind die Figuren zu Be­ginn un­ter­wegs, im Auto, im Zug. In „Ro­ter Himmel“ zum Beispiel: zwei junge Männer in einem Mercedes auf der Landstraße. „Ir­gend­was stimmt nicht“, sagt der eine, und der andere antwortet: „Ich hör’ nichts.“ Aber dann bleibt der Wagen stehen, die beiden müssen zu Fuß weiter, und auf einmal ist Leon (Thomas Schubert) allein im Wald. Es dämmert, Wildschweine grunzen, dann dröhnt ein Flugzeug im Tiefflug über die Wipfel, und Leon gerät beinahe in Panik. Aber nur beinahe.

Gleich darauf ist alles wieder in Ordnung, die Ferien an der Ostsee können be­gin­nen – nur dass es Arbeitsferien sind. Denn Leon schreibt an einem Roman, seinem zweiten, den er hier abschließen will, und er hat dabei ein ungutes Gefühl. Das verstärkt seine Gereiztheit bei kleinen Störungen, die sich bald einstellen, weil sich Leon und sein Freund Felix das Ferienhaus von Felix’ Mutter mit einem Pärchen teilen müssen, dessen Liebesstöhnen spätabends durch die Zimmerwand dringt und den genervten Autor ins Freie treibt. Dort ist es still. Nur die Stechmücken sirren.

Und dann ist da diese Frau. Sie trägt ein rotes gemustertes Kleid zu schulterlangen roten Haaren, sie kocht Kaffee und hängt die Wäsche auf, und Leon mustert jede ih­rer Bewegungen. Sie heißt Nadja, und als sie Leon einlädt, mit ihr ans Meer zu ge­hen, lehnt er ab, obwohl er eigentlich mitwill. So füttert er seinen Frust.

Ein zuckendes, flackerndes Glühen

Doch Nadjas Kleid ist nicht das einzige Rot in diesem Film. Weiter westlich, hört man, brennen die Wälder, die Autobahn und mehrere Straßen sind schon gesperrt, in den Strandhotels werden die Buchungen storniert. Zwar ist das Feuer, wie Felix sagt, noch dreißig Kilometer entfernt, und der Wind weht landeinwärts, sodass keine Gefahr besteht. Aber dann dreht sich der Wind, und eines Nachts, am vierten Tag, sehen die Gäste des Ferienhauses – Devid, der vierte, ist Bademeister am Strand – vom Dach aus, was auf sie zukommt. Der Horizont glüht wie bei einem Son­nenun­ter­gang. Doch es ist ein zuckendes, flackerndes Glühen, der Widerschein eines Scheiterhaufens. Der Himmel lodert.

Woher Christian Petzold die Idee zu dieser Geschichte hat, muss man nicht fragen: Sie lag in der Luft. Die Frage ist vielmehr, wie es Petzold gelingt, die Ka­ta­stro­phe, die „Roter Himmel“ schon im Ti­tel trägt, so beiläufig in die Geschichte einzuflechten, dass man sie erst bemerkt, als sie die Figuren fast schon eingeholt hat. In ei­nem amerikanischen Film wäre das Feuer ja gleich am Anfang, im Vorspann, zu se­hen gewesen, und in einem französischen hätte es den Helden und die Heldin am Ende zusammengebracht, als Katalysator der Liebe.