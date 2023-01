„Till – Kampf um die Wahrheit“ : Das ungesühnte Verbrechen

Eine Mutter steht an der Bahre mit der Leiche ihres ermordeten Kindes. Sie war gewarnt worden vor dem Anblick und hatte dem Bestatter zugenickt, bevor er das Laken hob. Nach einem kurzen Schrei schickt sie ihre Begleiter fort und bleibt mit dem Leichnam allein. Das ist der Moment, zu dem die Filmemacherin Chinonye Chukwu auch uns, dem Publikum, den von Tagen im Wasser aufgedunsenen, von Schlägen und einem Kopfschuss entstellten Körper des Jungen zeigt, den seine Mutter Bo nennt. Emmett Till heißt er mit vollständigem Namen, und die Szene gehört zwar in den Spielfilm „Till – Kampf um die Wahrheit“, aber sie ist nicht erfunden.

Die Geschichte ist wahr. Sie ist bei uns weniger bekannt als in den Vereinigten Staaten, doch auch dort vor allem unter Weißen immer noch nicht sofort abrufbar, wenn die Sprache auf rassistische Verbrechen und den massiven weißen Widerstand gegen Bürgerrechte für Schwarze kommt. Der Lynchmord an Emmett Till geschah am 28. August 1955 in Mississippi.