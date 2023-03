Aktualisiert am

„Seneca“ ist ein Porträt des römischen Politikers, Philosophen und Machtmenschen in seiner letzten Stunde. Der Film von Regisseur Robert Schwentke ist ein Psychogramm Senecas zwischen Pathos, Philosophie und Party und führt in eine Welt, in der Opportunismus und Eitelkeit den moralischen Kompass bestimmen. Seneca ist hier ein geistreicher Kollaborateur, der dem Tyrannen Nero zu Legitimität verhilft. Geraldine Chaplin spielt eine hippieske Followerin von Senecas dekadentem Lifestyle.

Geraldine, was reizte Sie daran, eine der engsten Gespielinnen in Senecas Entourage zu geben?