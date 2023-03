Können Filmfiguren so gut geschrieben sein, dass man sie für real hält? Für Todd Fields „Tár“ lautet die Antwort: ja. Denn nach der Premiere des Films in Venedig traf man Kolleginnen und Kollegen, die das Internet nach der Star-Dirigentin Lydia Tár durchsuchten. Mit etwas Geschick fanden sie Antonia Brico, die tatsächlich 1930 als Dirigentin der Berliner Philharmoniker debütierte, ebenso Marin Alsop, die als erste Frau ein großes Orchester in den USA leitete, oder die französische Sängerin und Dirigentin Nathalie Stutzmann, die derzeit in Norwegen dirigiert.

Aber Lydia Tár, Dirigentin an der Spitze der Berliner Philharmoniker und ausgezeichnet mit den vier großen Preisen der amerikanischen Unterhaltungsindustrie (Emmy, Grammy, Oscar und Tony), die alle Symphonien Mahlers bis auf eine neu aufgenommen hat und deren Autobiografie ein Bestseller ist, gibt es nicht. Cate Blanchett legt sie als Genie an, manisch, besessen, willensstark und dann wieder menschlich problematisch.

Eingangs liegt sie mit halbgeöffnetem Mund auf einem Flugzeugtischchen, auf das sie vor Erschöpfung mehr gefallen als gesunken scheint. Man sieht sie mit den Augen einer Anderen, gefiltert durch die Kamera eines Smartphones. Jemand überträgt das wenig schmeichelhafte Bild live in einen Chat, macht sich über die sonst so perfekte Unnahbare lustig. Und dann erscheinen die Worte: „Und trotzdem liebe ich sie noch.“ In diese Anfangsvignette packt Regisseur Field bereits das ganze Drama ein, das sich nun in den nächsten zweieinhalb Stunden entfalten soll. Wer ist die Voyeurin, die filmt? Ist es die selbe Person, deren Hände wir sehen, als ein Wikipedia-Eintrag der Dirigentin geändert und mit Vorwürfen, vielleicht sogar Verleumdungen bestückt wird?

Wie in einem Krimi muss man sich jede Einstellung, jeden rätselhaften Hinweis merken, denn Fields „Tár“ ist ein Thriller im Gewand eines Künstler-Dramas. Über weite Strecken vergisst man das allerdings, denn das Spiel Blanchetts bannt den Blick, lenkt von den kleinen Verweisen auf den Abgrund ab, der sich langsam auftut. Sie hat ihn selbst mit ausgehoben: Zu ausschließlich war sie auf ihre Kunst konzentriert, als könnte ihr Status, ihre Macht sie vor allem anderen schützen.

Die Rüstung zerfällt sehr langsam. Zunächst erleben wir sie beim Maßschneider, dann sortiert sie Partituren, schreibt Noten am Klavier. Wir sehen sie als Partnerin der Musikerin, die in ihrem Berliner Orchester die erste Geige spielt - Nina Hoss erweist sich in dieser Rolle dem Star Blanchett absolut ebenbürtig – und mit der sie ein Kind adoptiert hat. Und wir sehen, wie sie sich eine Mitschülerin des Kindes auf dem Schulhof vornimmt, weil diese die Tochter schikaniert hat, und ihr mit einem Blick, der im Film sonst Westernhelden vorbehalten ist, sagt: „Ich bin Petras Vater, und ich krieg dich.“ Lydia Tár ist nicht nett.

Wäre ein netter Mensch in ihre Position gekommen? Die aber macht sie unvorsichtig. Auf einer Universitätsveranstaltung vor Musikstudenten in New York nimmt sie einen jungen Schwarzen in die Mangel, fragt nach seinen musikalischen Vorbildern, hält ihm seine politische Korrektheit als Deckmantel für das Reproduzieren alter Rollenbilder vor und attestiert ihm Faulheit, wenn er sich nicht mit den Klassikern beschäftigt. Auch hier sind für wenige Augenblicke die Handydisplays wieder zu sehen, die diesen eigentlich nicht-öffentlichen Auftritt filmen. Später werden Ausschnitte daraus im Internet kursieren und ein weiteres Puzzleteil zum Schreckensbild der Dirigentin beitragen, das ihren Sturz bedeutet.