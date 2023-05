Wenn ein Filmfestival gut programmiert ist, trägt das Gezeigte unvermutete Querverweise, beleuchtet Themen aus unterschiedlichen Blickwinkeln, macht wie ein Färbemittel Strömungen des Zeitgeists deutlich. Cannes ist gut programmiert; gleich vier Wettbewerbsbeiträge beginnen eine Korrespondenz über Kontinente und Kulturkreise hinweg. Es geht darum, wie Menschen miteinander reden (oder nicht mehr dazu in der Lage sind), wann sie einander manipulieren und wie sie Kinder in diese Spiele hineinziehen.

Der japanische Regisseur Hirokazu Kore-Eda fordert mit seinem Film „Monster“ über Missbrauchsvorwürfe gegen einen Lehrer seine Zuschauer auf, genau hinzusehen und -zuhören. Am Anfang verschlingt ein Feuer einen Häuserblock. Neben den Sirenen ist noch ein zweites Geräusch zu hören, ein Sirren.

Erst später, wenn der Film zum dritten Mal die Perspektive gewechselt hat, immer beim Feuer beginnend, wird man das Sirren einem Kinderspielzeug zuordnen können, das ein Junge mit einem Freund in einem überwucherten Bahnwaggon bastelt, in den sich die beiden vor den verurteilenden Blicken und (Online-)Kommentaren ihrer Mitschüler und Eltern zurückziehen. Es ist einer der Jungen, der den Lehrer der Misshandlung bezichtigt hat. Warum, wird sich im Lauf der Erzählpirouetten klären. Da hat seine Mutter schon alles in Bewegung gesetzt, ihn zu schützen, und die Schulleiterin beim Klärungsgespräch angeschrien, ob sie überhaupt ein Mensch sei, wenn sie in den immer gleichen Worthülsen Entschuldigungen stammelt, ohne ihr dabei ins Gesicht zu sehen. Was passiert, wenn wir trotz größter Vernetztheit die Fähigkeit verloren haben, miteinander zu kommunizieren? Jede neue Wendung der Geschichte legt Komplexität frei, immer wieder ertappt man sich dabei, eine Figur in eine Schublade gesteckt zu haben, nur um sie nach einem Perspektivwechsel wieder herausholen zu müssen.

Um Vorurteile geht es auch in Justine Triets Thriller „Anatomy of a Fall“: Eine erfolgreiche Schriftstellerin gerät in Verdacht, ihren Mann umgebracht zu haben und muss vor Gericht die unschönen Details ihrer Ehe auspacken, die selbst ihr durch einen Unfall erblindeter Sohn noch nicht kannte. Die Grundkonstellation – Verdächtige beteuert Unschuld – ist ein wiederkehrendes Thema vieler Hitchcock-Filme. Triet orientiert sich daran und setzt fürs Gelingen völlig auf die Komplizenschaft ihrer Hauptdarstellerin Sandra Hüller. Die hatte im letzten Film der französischen Regisseurin, „Sibyl“ (2019 hier im Wettbewerb), die Nebenrolle einer Filmemacherin übernommen, die von den Querelen der Hauptdarsteller die Nase voll hat und ins Wasser springt. Nun also die Hauptrolle, die hier nicht komisch, sondern tragisch angelegt ist. Hüller spielt die Erfolgsautorin, die mit ihrem Mann häufig über Haushalt, künstlerischen Freiraum, Sexualität in Streit geriet, so ambivalent, wie Frauen im echten Leben sind.

Hat sie's getan oder nicht?

Und wie in jedem guten Hitchcock rätselt man: Hat sie’s getan oder nicht? Triet bricht die Perspektive auf, lässt die Kamera im Verlauf der Gerichtsverhandlung den Blickwinkel des blinden Sohns einnehmen, wackelig schwenkt sie jeweils in die Richtung der Sprechenden, als würde man hier mit den Ohren als mit den Augen nach der Wahrheit suchen.

Völlig aufs Visuelle verlegt sich hingegen die Österreicherin Jessica Hausner in „Code Zero“. Ihre Kostüme und das Setdesign folgen Farbschemata, die in ihren harschen Kombinationen unterschwelliges Unwohlsein hervorrufen, das die Handlung verstärkt. Mia Wasikowska (in rostroten Hosen und gelbem Shirt) gibt als Ernährungsexpertin Novak an einer Eliteschule Lektionen zu „bewusstem Essen“. Einige Schülerinnen wollen abnehmen, andere ihren Fleischkonsum „für die Umwelt“ reduzieren. Sie alle kommen aus reichen Familien, essen von Goldtellern vor großen Panoramafenstern. Nur Ben, der den Kurs wegen Punkten für sein Stipendium benötigt, stammt aus einer Kleinbürgerfamilie. Seine Mutter gibt ihm Kekse. Als die Lehrerin droht, das Stipendium zu blockieren, gibt auch Ben dem Druck nach, verschmäht Mutterns Braten und atmet stattdessen meditativ seinen Brokkoli an. Novak hat den schwachen Punkt des Jungen, seine Scham und Geldsorgen sofort erkannt. Immer mehr isoliert sie auch die anderen Schüler, macht sie zu ihrer Gefolgschaft und verbietet ihnen Essen und Außenkommunikation („die andere würden nicht verstehen, was sie nicht kennen“). Was Hausners Figuren zu Klimawandel, Fast-Food und Essstörungen vorbringen, hat man selten in so bitterböser Konsequenz durchgespielt gesehen.

Fast versöhnlich wirkt da Nuri Bilge Ceylans „About Dry Grasses“, der in einem ähnlich gelagerten Fall wie bei Kore-Eda nach Wahrheiten sucht. Auch hier steht ein Grundschullehrer im Mittelpunkt, er unterrichtet Kunst, hat Lieblingsschülerinnen, macht kleine Geschenke. Ist das Lernmotivation oder geht die Zuneigung zu weit? Deniz Celiloğlu spielt den Mann mit so scheelen Blicken, dass man sich fragt, ob die Anschuldigung der Schülerinnen berechtigt sein könnte. Ab und zu fährt der Lehrer mit seiner Kamera durch die anatolischen Berge, Ceylan zeigt diese Fotografien der Landschaft und ihrer Bewohner, gibt seiner langsamen Erzählung kurze Momente voller Poesie.

Wie schon „Winter Sleep“ (2014) scheinen ihn auch hier die Kurzgeschichten Anton Tschechovs inspiriert zu haben. Denn abseits der Vorwürfe entwickelt sich zwischen dem Mann, seinem Mitbewohner und einer klugen Frau eine Dreiecksgeschichte wie vom russischen Schriftsteller erdacht. In langen Winternächten diskutieren sie Politik und Grundwerte. Es ist bezeichnend, dass der längste Gedankenaustausch in einem Film stattfindet, der an einem Ort spielt, wo soziale Medien sich noch nicht durchgesetzt haben. Manchmal, wenn während der Vorführungen die Sitznachbarn auf ihren Handys herumtippen, wünscht man sich dorthin, wo Menschen sich noch auf filmreif lange Gespräche einlassen können.