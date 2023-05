„The Zone of Interest“ in Cannes

„The Zone of Interest“ in Cannes : Der Rosengarten vor den Mauern von Auschwitz

In Cannes läuft Jonathan Glazers Film „The Zone of Interest“ nach Motiven des gleichnamigen Romans von Martin Amis. Und in Todd Haynes' „May December“ liefern sich Julianne Moore und Natalie Portman ein Schauspielduell.

Frauen in weißen Kleidern, Männer in kurzen Badehosen, nur die strengen Scheitel setzen eine Zeit in Szene Bild: dpa

Kann und soll man die Verbrechen des Nationalsozialismus im Kino zeigen? Viele haben sich daran versucht, aber bei wenigen erkennt man einen so produktiven Umgang mit berechtigten Bedenken wie bei Jonathan Glazer in seinem neuen Film „The Zone of Interest“. Erst ist die Leinwand dunkel, nicht schwarz, eher dämmerfarben anthrazitgrau. Während die Augen darin reflexhaft abstrakte Umrisse erkennen wollen, sind die Ohren mit einer Soundcollage aus Zischen, Murmeln und experimenteller Musik beschäftigt – die Klänge hat wie schon in Glazers letztem Film „Under the Skin“ (2013) das britische Kompositionstalent Mica Levi geschaffen.

Sind Schreie zu hören, oder bildet man sich das nur ein, weil man weiß, wovon der Film handelt? Die Verunsicherung währt sehr lang und doch keine fünf Minuten. Dann reißt blendendes Tageslicht auf, gibt ein Picknick am Seeufer frei. Frauen in weißen Kleidern, Männer in kurzen Badehosen, nur die strengen Scheitel setzen eine Zeit in Szene: mitten im Zweiten Weltkrieg.

Wir folgen der Familie des SS-Offiziers Rudolf Höß (Christian Friedel) zurück ins Herrenhaus. Davor erstreckt sich ein prächtiger Garten, der ganze Stolz von Hedwig Höß (Sandra Hüller), die ihrer Mutter in einem Nebensatz erzählt: „An der Mauer sollen dann noch Rosen ranken, damit man das nicht mehr so sieht.“ „Das“ ist die Außenmauer des Konzen­trationslagers Auschwitz. Hedwig lebt mit den Kindern ihren Familienalltag; doch sie weiß, was hinter ihrem Haus vor sich geht. Pelzmäntel und Seidenwäsche, die ihr Mann aus den konfiszierten Lagergütern schickt, nimmt sie gern in ihren Schrank auf, erzählt Freundinnen, wie sie in einer Zahnpasta mal einen Diamanten fand. „Hab ich gleich noch mehr Tuben bestellt“, sagt sie und lacht so eiskalt und unbekümmert, wie es nur San­dra Hüller in der Balance halten kann. Steife Schultern, grober Gang: Man mag sie nicht.

Die moralischen Fragen aber bleiben

Glazer zeigt eine Scheinidylle in strahlenden Farben, potenziert so das Grauen, das man nicht sieht, nur hört. Manchmal entfacht der Wind die Glut der Schornsteine so stark, dass sie nachts auf den Fenstern widerscheinen. Kälte kriecht aus Bildern perfekter Symmetrie (hier hat die Wes-Anderson-Einstellungsmarotte endlich mal einen ästhetischen Zweck), wenn der Lagerleiter vor dem Springbrunnen im Garten seine Zigarre raucht und die Rosen betrachtet. Aus dem Roman des soeben gestorbenen Martin Amis, den dieser Film bearbeitet, hat Glazer nur einige Motive übernommen, die Liebesgeschichte ist gestrichen – die moralischen Fragen aber bleiben, werden mit Bildern aus der heutigen Gedenkstätte aktualisiert und zerren als historische Rückkopplung selbst an der Filmfigur Höß.

Das allgemeinere Problem „wahre Geschichten im Film“ betrifft zwei weitere Wettbewerbsbeiträge. Die tunesische Regisseurin Kaouther Ben Hania wagt mit „Four Daughters“ ein Experiment: Sie nimmt eine Frau namens Olfa und ihre vier Töchter in den Blick, von denen nur noch zwei bei der Mutter leben. „Für die anderen habe ich Schauspielerinnen engagiert, ebenso wie für Olfa, denn es gibt verstörende Szenen, die sie nicht noch einmal durchleben will“, erklärt die Regisseurin gleich zu Beginn. Das entwickelt eine eigene Dynamik, denn die Schauspielerinnen versuchen ihre Rollen zu ergründen und legen so Schicht um Schicht der Geschichte einer Radikalisierung zweier junger Frauen frei. In Tunesien kennt man die beiden Schwestern, die nach Libyen gingen, um sich dem IS anzuschließen. Hania gelingt es, ohne Olfa und ihre Töchter bloßzustellen, Erkenntnisse über Frauen in der tunesischen Gesellschaft zu entwickeln. Sie zeigt, dass die Furcht vor sexuellen Übergriffen zu einem Hass auf den eigenen Körper führen kann, der sich von einer Generation auf die nächste überträgt und paradoxerweise in einem Akt jugendlicher Rebellion im religiösen Fanatismus endet.

Ein im weitesten Sinne thematisches Komplementärstück dazu liefert Todd Haynes’ „May December“. Hier ist die Geschichte selbst zwar fiktiv, dreht sich aber um eine Schauspielerin (Natalie Portman), die eine Frau (Julianne ­Moore) porträtieren soll, die einen Minderjährigen verführte und jetzt, 16 Jahre später, mit ihm Kinder hat. Beim ersten Treffen mit dem Paar sammelt die Schauspielerin ein Paket von der Türschwelle auf, in dem sich Fäkalien befinden. Der Ort hat nicht vergessen, was geschehen ist. Gleichzeitig zeigt die Geste, was mit dem Eintreffen der Schauspielerin einhergeht: Alter Dreck wird wieder ins Haus getragen.

Haynes setzt bei seiner Inszenierung dieser Geschichte um Macht, Sex und Lügen ganz auf seine Hauptdarstellerinnen, die sich ein grandioses Duell liefern. Portman spielt einen Diamanten, funkelnd und mit scharfen Kanten, die schneiden, ehe man es merkt. Und Moore setzt ihr die Beschaffenheit der Törtchen entgegen, die ihre Figur ständig bäckt: von außen weich und harmlos, aber je tiefer man vordringt, desto erstaunlicher ist der Kern.