Das Filmfestival von Cannes hat gleich zwei Filme ausgezeichnet, in denen Sandra Hüller eine Hauptrolle spielte. Obendrein verwandelt es glamouröse Abschiede in Neuigkeiten.

Cannes war das Festival von Sandra Hüller. Gleich in zwei von einundzwanzig Wettbewerbsfilmen spielte die deutsche Schauspielerin die Hauptrolle – und beide, nämlich der französische Film „Anatomy of a Fall“ und das britische Drama „The Zone of Interest“, gewannen die ersten Preise des Festivals, die zwar an die Regisseurinnen und Regisseure übergeben werden, aber immer auch den Film als Gesamtkunstwerk auszeichnen. So war es nur folgerichtig, dass die französische Regisseurin Justine Triet auch ihre Hauptdarstellerin mit auf die Bühne holte, als sie die Goldene Palme entgegennahm.

Triet ist die dritte Frau, die seit Gründung des Filmfestivals 1946 mit dem Hauptpreis ausgezeichnet wurde. Vor ihr gewannen die Neuseeländerin Jane Campion (1993 für „Das Piano“) und die Französin Julia Ducournau (2021 für „Titane“) die Goldene Palme. Die amerikanische Schauspielerin Jane Fonda, die Triet die Auszeichnung bei der Abschlussfeier in Cannes überreichte, machte in ihrer Rede auf den Wandel des Festivals hinsichtlich der Geschlechterparität aufmerksam. Als sie 1963 zum ersten Mal an die Croisette kam, liefen dort ausschließlich Filme von Männern, „das war damals selbstverständlich“. Da habe sich viel verändert. Wie viel, das zeigte ein Blick auf die Wettbewerbsfilme: Jeder dritte war in diesem Jahr von einer Regisseurin gedreht worden.

Die Juryentscheidung richtet sich aber nach eigenem Bekunden nicht nach solchen Paritäten. Aus einem sehr starken Kino-Jahrgang habe sie den Film ausgewählt, der „eine heftige Erfahrung war – so wie Kino sein sollte“, sagte der Jury-Vorsitzende Ruben Östlund. Nicht nur die Jury hatte anscheinend viel über „Anatomy of a Fall“ diskutiert; bereits während der Premiere waren im Saal starke Reaktionen zu beobachten.

„Anatomy of a Fall“ ist ein Gerichtsthriller über eine erfolgreiche Schriftstellerin, die des Mordes an ihrem Mann beschuldigt wird. Sandra Hüller spielt diese Frau (sie spricht in der Rolle ausschließlich Englisch und Französisch), deren Ehe nicht den Normen entspricht und die für sich und ihre Kunst mehr einforderte, als ihr Mann ihr zugestehen wollte. Hüllers Spiel changiert zwischen Verletzlichkeit und Selbstbewusstsein und wirft so Fragen nach Schuld und Reue auf, lässt die Zuschauer lange im Unklaren, wessen Aussagen sie glauben sollen. Es geht wie schon in anderen Filmen Justine Triets aber auch um die Frage, wo Kunst anfängt und Realität aufhört. Die Schriftstellerin, so stellt es der Staatsanwalt heraus, habe sich für ihre Bücher stets vom Leben inspirieren lassen. Was sagt es also über sie aus, wenn sie einer Figur schon einmal Mordgedanken in den Mund gelegt hat?

Wie weit Künstler gehen dürfen, testete Triet dann in ihrer Dankesrede aus. Cannes hatte für die Zeit des Filmfestivals sämtliche politische Demonstrationen innerhalb der Innenstadt verboten – eine kleine Gruppe des Gastgewerbes hatte sich während der zweiten Festivalwoche mit Sondergenehmigung eines Luxushotels vor dessen Türen dennoch zu einer Mini-Demonstration getroffen, deren Protestrufe gegen die französische Rentenreform man bis zum Festivalpalast hörte. Triet nun holte die Politik auf die Hauptbühne des Festivals. Sie übte heftige Kritik an den innenpolitischen Entscheidungen der Regierung Emmanuel Macrons, bezeichnete diese als „neoliberal“, prangerte den „schockierenden Umgang“ mit der Protestbewegung an und sprach von einem „Ausverkauf der französischen Kultur“. Frankreichs Kulturministerin Rima Abdul Malak reagierte umgehend auf Twitter darauf, gratulierte zunächst Triet und zeigte sich dann schockiert von ihrer Rede: „Dieser Film hätte ohne das französische Filmfinanzierungsmodell nicht entstehen können, das uns eine Diversität erlaubt, die es so nirgends auf der Welt gibt.“

Den zweiten Platz, den Großen Preis der Jury, erhielt ein nicht weniger politisches Werk: Jonathan Glazers „The Zone of Interest“ nach Romanmotiven des kürzlich verstorbenen Martin Amis. Glazer zeigt darin den Familienalltag des Lagerkommandanten von Auschwitz. Die Gräuel sieht man nicht. Christian Friedel und Sandra Hüller geben die Hauptrollen von Rudolf und Hedwig Höß. Stellt man Hüllers Interpretation der glühenden Nationalsozialistin mit ihren steifen Schultern und dem groben Gang neben die erfolgreiche Schriftstellerin vor Gericht in Triets Drama, ahnt man die Bandbreite dieser Schauspielerin. Dass die Jury sie dafür nicht obendrein noch mit dem Darstellerinnenpreis ausgezeichnet hat, mag auch am starken Wettbewerb gelegen haben.

Gleichzeitig fühlte sich die 76. Ausgabe des Filmfestivals wie ein kleiner Abschied von alten Legenden an. Die Hollywoodstars Michael Douglas und Harrison Ford hatte man mit Ehrenpalmen für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Und so mancher Film im Wettbewerb gehört zu einem Spätwerk. Der sechsundachtzigjährige Ken Loach musste sich für „The Old Oak“, ein Drama über syrische Flüchtlinge und die Einwohner einer nordenglischen Kleinstadt, die Frage gefallen lassen, ob dies sein letzter Film sei („ich weiß es nicht“). Der siebenundsiebzigjährige Wim Wenders präsentierte gleich zwei Filme in Cannes, sein Wettbewerbsbeitrag „Perfect Days“ erhielt den Preis für den besten Hauptdarsteller. Und Nanni Moretti drehte mit „A Brighter Tomorrow“ einen ganzen Film über ein alterndes Film-Alter-Ego. Wie viele Filme dieser alten Helden wird es in Cannes wohl noch zu sehen geben?

Das Festival braucht Nachwuchs. Mit Entscheidungen wie derjenigen, die junge senegalesische Regisseurin Ramata-Toulaye Sy im Wettbewerb zu zeigen, ist ein erster Schritt getan, der nächsten Generation eine Chance zu geben, künftig neue, andere Blickwinkel zu zeigen. Man wünscht sich in den kommenden Jahren mehr davon.