Reemtsma-Entführung : Der große Abwesende

Ich hab vorher nicht gewusst, was Angst ist und was sie mit einem macht“, sagt eine Stimme. „Vorher hab ich gedacht, ihr seid sowieso da und passt auf mich auf.“ Die Stimme in Hans-Christians Schmids neuem Film „Wir sind dann wohl die Angehörigen“ gehört einem 13-jährigen Jungen. Johann heißt er in dieser Geschichte einer Entführung und lebt in Hamburg-Blankenese auf einem eigentümlichen Doppelgrundstück: In dem Haus, das auf dem ersten Grundstück steht, wohnt der Junge mit seiner Mutter und dem Vater, sie eine Psychoanalytikerin, er ein Germanistikprofessor.

Julia Encke Verantwortliche Redakteurin für das Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge

Das Haus auf dem anderen Grundstück dagegen ist allein das Arbeitshaus des Vaters, ein Ort voller Bücher; eine Bildungsstätte, in der der Sohn mit dem Vater höchstens mal Latein lernt, was kein Vergnügen ist, für beide nicht, vor allem aber für den Jungen nicht, weil das Bescheidwissertum des Vaters für ihn nicht auszuhalten ist, wohingegen der Vater glaubt, er könne durch überschwängliche Vorträge und erteilte Pflichtlektüre (Vergil!) über die Osterferien seine eigene Begeisterung für Kultur mit dem Sohn teilen.

Türen knallen, der Junge rennt raus. Beim Abendessen im anderen Haus ist es dann entsprechend still. Ob er aufstehen dürfe, fragt der Junge. Der Vater geht noch einmal rüber in sein Arbeitshaus – kehrt aber nicht zurück.

Das Vater-Mutter-Sohn-Dreieck

Hans-Christian Schmid erzählt eine wahre Geschichte. Es ist die von Johann Scheerer, Sohn von Jan Philipp Reemtsma, dem Gründer des Hamburger Instituts für Sozialforschung. Er war dreizehn Jahre alt, als sein Vater am 25. März 1996 auf seinem Grundstück entführt und 33 Tage in einem Keller festgehalten wurde. Reemtsma veröffentlichte 1997 das bekannte Buch „Im Keller“ über die Entführung und seine Gefangenschaft. Einen „zerstörerischen Einbruch“, eine „Vergewaltigung“ und „Exterritorialität“ nannte er den Keller, der in seinem Leben bleiben werde und doch nicht zu einem Teil des Lebens zu machen sei.

Dann schrieb vor vier Jahren sein Sohn, der den Nachnamen der Mutter trägt, einen Roman, der die 33 Tage aus seiner Sicht schilderte, eine Zeit unerträglichen Wartens, in der das Wohnhaus sich in eine Einsatzzentrale, einen permanenten Konferenzraum verwandelte. Freunde, Verwandte, der Anwalt und die Polizei waren immerzu da, als aufeinander angewiesene und von der Außenwelt fast völlig abgeschlossene Schicksalsgemeinschaft. Jeder Tag des Wartens veränderte den Jungen.

Und jetzt kommt dieser Film, dem das autobiographische Buch von Johann Scheerer zugrunde liegt, der auch denselben Titel trägt – die Perspektive aber noch einmal erweitert. Denn neben der Wahrnehmung des Sohnes rückt der Film nun auch die der Mutter in den Blick, mit der der Regisseur lange Gespräche führen konnte, womit das Dreieck Vater–Mutter–Sohn komplett wird. Er erzählt dabei spannungsvoll in gleich mehrerer Hinsicht: Er dehnt die Zeit durch Schweigen und nur ganz sparsam eingesetzte, für Hans-Christian Schmid typische TheNotwist-Musik.

Er gibt dem unerträglichen Warten, in dem nichts voranzugehen scheint und die Kontaktaufnahme zu den Entführern zunächst scheitert, Raum. Er reizt den Wunsch, dass endlich etwas passieren müsse, in langen Einstellungen auf die fast ausdruckslos verharrenden Gesichter von Claude Heinrich, der den Jungen spielt, und der großartig besetzten Adina Vetter als Ann Kathrin Scheerer aus.