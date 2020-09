„Emma Peel“ : Schauspielerin Diana Rigg gestorben

Dame Diana Rigg ist am Donnerstagmorgen im Alter von 82 Jahren im Kreis ihrer Familie gestorben. Das meldet die BBC unter Berufung auf ihren Agenten.

Diana Rigg spielte die Emma Peel in der Agenten-Serie „Mit Schirm, Charme und Melone“, die Teresa di Viceno im Bond-Film „Im Geheimdienst ihrer Majestät“ und zuletzt Lady Olenna Tyrell in „Game of Thrones“.

Rigg wurde am 20. Juni 1938 in Doncaster geboren und wuchs in Indien und Yorkshire auf. Neben ihren Rollen in Film und Fernsehen trat sie vor allem im Theater auf und war Mitglied der Royal Shakespeare Company.