Das Ferienresort Pa Qlqa in dem fremden Land La Tolqa klingt schon einmal zungenbrecherisch genug, um mit dem Massentourismus nichts zu tun zu haben. Wer hier Entspannung sucht, will auf Distanz gehen: zum Alltag, zum Trubel, zum Pöbel, vielleicht sogar zur Welt insgesamt. In Brandon Cronenbergs Film „Infinity Pool“ ist der Urlaub des Schriftstellers James Foster (Alexander Skarsgård) in Pa Qlqa allerdings von einiger Ambivalenz bestimmt. Denn James würde gern auch etwas erleben.

Er sucht Stoff für sein zweites Buch. Das erste liegt schon ein Weilchen zurück, so richtig den Durchbruch hat es nicht gebracht, es wäre nun nicht schlecht, etwas Starkes nachzulegen. Vorerst aber wirkt James in Pa Qlqa eher depressiv. Die Vorschläge seiner attraktiven Partnerin Em (Cleopatra Coleman), man könne doch dies oder jenes tun, zum Beispiel chinesisch essen in einem Restaurant „in der Stadt“, weist er mürrisch zurück. James braucht etwas Härteres. Er bekommt es in „Infinity Pool“ mit einer Wucht, dass danach sehr in Frage stehen wird, ob so etwas wie ein Rückflug überhaupt noch einen Sinn haben kann.