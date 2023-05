Lesen ist schön, Reisen noch schöner: Mary Steenburgen, Candice Bergen, Diane Keaton und Jane Fonda unterwegs in Italien Bild: Fifth Season

Lesen ist eine sehr individuelle Angelegenheit. Ein Körper, ein Bewusstsein, ein Text, ein Buch mit Umschlag und Geruch, ein Möbel, eine Haltung (im Strandstuhl oder am Pult, schlafbereit im Bett oder stehend in der U-Bahn), vielleicht auch noch ein Bleistift zum Unterstreichen oder platt- gedrückte Pflanzen als Lesezeichen. Oder ein Knopf im Ohr, für ein Hörbuch. Ich lese, also bin ich.

Descartes hätte seinen berühmten letzt- oder erstinstanzlichen Satz gut und gern auch auf diesen elementaren Akt der Selbstbegegnung an unbekanntem Material hin konkretisieren können. Von Be­ginn aber gab es auch Bemühungen, das Lesen aus der Vereinzelung herauszuholen. Zirkel, Salons, Blogs schaffen ein Publikum. In den Siebzigerjahren bestand ein Buchclub in Oberösterreich aus einer älteren Dame, die als Vertreterin von Tür zur Tür ging und den aufstrebenden Mittelstand mit Einheitsware vom Donauland versorgte – so hieß damals eine Entsprechung zur Büchergilde Gutenberg in Deutschland.

In Amerika hat das Wort „Book Club“ einen etwas anderen Klang. 2018 konnte man im Kino vier Damen kennenlernen, die seit vierzig Jahren ihre Lektüre aufein­ander abstimmten und darüber ein kontinuierliches Gespräch führten. Vivian, Diane, Sharon und Carol wurden von vier Legenden des amerikanischen Kinos ge­spielt: Jane Fonda, Diane Keaton, Candice Bergen und Mary Steenburgen waren alle alt genug, um vier Jahrzehnte Lesebiographie locker in der persönlichen Timeline unterzukriegen. Und sie waren jung genug, um den erotischen Bestseller „Fifty Shades of Grey“ auch auf sich selbst zu beziehen. Nach dem Motto: Wir sind alle Anastasia. Wir sind bereit, neue sinnliche Erfahrungen aus uns herauskitzeln zu lassen. Oder wir sind bereit, unser Leben zu einem Zeitpunkt zu einem Besseren zu verändern, an dem andere Menschen es vielleicht gerade in die ruhige Bahn des Altenteils steuern.

Bill Holderman und Erin Simms schrieben damals das Drehbuch zu „Book Club“. Es war in jeder Hinsicht eine Synergie von Win-win-Situationen: Der Buchmarkt erhielt ein wenig Verstärkung jenseits von Tiktok und Young Adult, und das Mainstream-Kino, das sich ja lange Zeit der Altersdiskriminierung verdächtig gemacht hatte, fand Verwendung für vier Veteraninnen.

Vier weiße Ladies bewiesen, dass man auch auf andere Weise noch attraktiv sein kann denn als unverwüstliche männliche Action-Idole wie Sylvester Stallone, der in der Reihe „The Expendables“ noch einmal die Fäuste sprechen ließ.

Ein paar Jahre später sind Jane Fonda, Diane Keaton, Candice Bergen und Mary Steenburgen ein paar Jahre älter, aber unverwüstlicher denn je. Und so stand einer Fortsetzung nichts im Wege. Sie war sogar geradezu geboten, denn Aufwand und Ertrag stehen in diesem Fall in einem fast unschlagbaren Verhältnis. Das hat im Fall von „Book Club: Ein neues Kapitel“ auch damit zu tun, dass man ein wenig den Eindruck bekommt, die nationale Tourismusbehörde in Italien hätte den Film mehr oder weniger zu hundert Prozent unterstützt. Allerdings hat Bella Italia solche Anreize gar nicht nötig; Rom, Venedig oder die Toskana sind auch so attraktiv genug, um eine Produktion mit den Themen ewiger Frühling, ewige Jugend und ewige Liebe anzulocken. Das Drehbuch stammt wieder vom gleichen Duo, Holderman führt wieder Regie. Die literarische Inspiration hat dieses Mal weniger mit körperlicher Stimulation zu tun, dafür umso mehr mit Spiritualität. „Der Alchemist“ von Paolo Coelho ist allerdings nur ein sehr loser Vorwand, de facto wird das Buch schnell weggepackt, denn der „Book Club“ geht eben auf große Fahrt.

Italien ist ein Land zwischen zwei Meeren. Das passt für das Leitmotiv dieser Fortsetzung: den Hafen der Ehe. Je später im Leben man diesen ansteuert, desto schwieriger wird die konkrete Einfahrt. Und Vivian hat sich so lange unabhängig behauptet, dass sie jetzt riskiert, ihren Lebensmenschen Arthur endgültig zu verpassen. Die Reise nach Italien stellt also auf der einen Seite eine Art Junggesellinnenabschied dar, bei dem sich aber andererseits überhaupt erst entscheidet, ob eine Heirat ansteht – und dann auch noch, für wen genau. Da gibt es am Altar noch einige Überraschungen, auch bezüglich der Frage, wer wen traut. Eine amerikanische Friedensrichterin ist dabei einem italienischen Kleriker unter Um­stän­den vorzuziehen.

Paolo Coelhos Botschaft könnte man in etwa so zusammenfassen, dass jede Reise eine Heimkehr ist. Italien wieder­um ist das Land, in dem alle sich immer schon zu Hause fühlen können. Italien bietet also Abkürzungen zu sich selbst an. Und so könnte man auch „Book Club: Ein neues Kapitel“ verstehen: als einen Hochgeschwindigkeitszug zum Glück. Als die vier Heldinnen in Rom am Bahnhof den Bahnsteig suchen, auf dem dieser Zug abfährt, treffen sie auf hilfreiche Geister in Signaljacken, die dann allerdings mit den großen Koffern das Weite suchen.

In diesem Fall sind aber selbst Diebe noch so anständig, dass sie bedeutsame Gegenstände nicht verloren gehen lassen. Für Reibung sorgt höchstens der Schnurrbart eines lokalen Kommissars, insgesamt aber gleitet „Book Club: Ein neues Kapitel“ mit der Anmut eines italienischen Kleinwagens durch die wenigen Herausforderungen, die das Drehbuch vorsieht. Der Punkt, an dem es erotisch deftig wird, ist zugleich derjenige, an dem das Bonmot vom Essen als dem Sex des Alters sich wieder einmal bewahrheitet. Das Leben ist zwar kein Teig, aber es braucht eben auch Zeit, bis es aufgeht.

Zum Lesen werden Vivian, Diane, Sharon und Carol auf absehbare Zeit nicht mehr kommen. So viel ist schließlich klar. Die Kombination aus Glück, Dolce Vita und Traumpartnerschaft, auf die „Book Club: Ein neues Kapitel“ hinausläuft, bringt nämlich all die Fragen zum Verstummen, um derentwillen man gemeinhin liest. Und über bloße Zerstreuung sind Leserinnen von Paolo Coelho natürlich erhaben.