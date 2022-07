Aktualisiert am

Nach Festnahme in Teheran : Berlinale-Gewinner Jafar Panahi muss sechsjährige Haftstrafe antreten

In der vergangenen Woche ist der Regisseur Jafar Panahi in Teheran festgenommen worden. Nun soll er seine sechsjährige Haftstrafe im Ewin-Gefängnis antreten.

Der iranische Filmemacher Jafar Panahi, der im Jahr 2015 bei der Berlinale den Goldenen Bären für seinen Film „Taxi Teheran“ gewonnen hat, muss eine sechsjährige Haftstrafe antreten. Der 62-Jährige werde die Strafe im Teheraner Ewin-Gefängnis verbüßen, teilte die iranische Justizbehörde am Dienstag mit.

Panahi war am Montag vergangener Woche in der iranischen Hauptstadt festgenommen worden. Er war 2010 wegen „Propaganda gegen das Regime“ zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt worden, zudem darf er 20 Jahre lang keine Filme drehen, Drehbücher schreiben oder sich gegenüber Medien äußern. Ihm wurde vorgeworfen, im Jahr 2009 Proteste gegen die Wiederwahl des ultrakonservativen Präsidenten Mahmud Ahmadinedschad unterstützt und kritische Filme gedreht zu haben.

Drei Tage vor Panahis Festnahme waren in Iran bereits der ebenfalls international preisgekrönte Filmemacher Mohammed Rasulof sowie dessen Kollege Mostafa Aleahmad in Gewahrsam genommen worden. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Irna wurde ihnen „Anstiftung zur Unruhe“ zur Last gelegt.