Jeon Do-yeon als Auftragskillerin in „Kill Boksoon“. Bild: No Ju-han/Netflix

Das Beste, was diese Berlinale zu bieten hat, sind die Momente des Nichtverstehens und die Sekunden des Nichteinverstandenseins, die Szenen, die man mit frisch geputzter Brille betrachtet. Und die, ob­wohl da scheinbar nur die Kamera auf eine Aktion gerichtet ist, die sich tatsächlich so abgespielt hat, dem Betrachter trotzdem seltsam, rätselhaft und grundsätzlich fremd erscheinen. Damit, also zum Beispiel in einem koreanischen Film, fangen die Abenteuer des Wahrnehmens an, die man nur auf einem Festival erleben kann.

Es gab ja im Grund nichts einzuwenden gegen die Feier des Eindeutigen und Totalverständlichen, die der Eröffnungsabend war. Es war richtig, würdig, angemessen, was da an Solidaritätsbekundungen und Sympathieadressen artikuliert wurde, zum Beispiel von den beiden Festivaldirektoren, zum Krieg der Russen gegen die Ukraine und zur Gewalt der Mullahs gegen die persischen Frauen. Aber es kostet halt nichts, es ist mit keinerlei Risiko verbunden. Und wirft doch auch die Frage auf, ob Künstler und Kunstfunktionäre qualifizierter als alle anderen dafür sind, das Gute gut und die Bösen böse zu nennen. Immerhin zeigte sich an diesem Abend, dass Schauspieler und vor allem Schauspielerinnen begabter als alle anderen darin sind, der eigenen Betroffenheit auch mimisch den angemessenen Ausdruck zu verleihen.