Oscar-Nominierter Brite : Benedict Cumberbatch bekommt Stern auf dem „Walk of Fame“

Der britische Schauspieler Benedict Cumberbatch ist mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt worden – einen Monat vor den diesjährigen Oscars, bei denen er gute Chancen auf eine Auszeichnung hat. Der für den Western „The Power of the Dog“ für den Oscar als bester Hauptdarsteller nominierte Cumberbatch bezeichnete den Stern am Montag in Los Angeles als „außerordentliche Ehre“.

„Ich bin Brite, deswegen findet ein Teil von mir das unglaublich schmerzhaft“, sagte der 45-Jährige mit typisch britischem Humor. „Der andere Teil von mir genießt ziemlich diese massive Streicheleinheit für mein Ego.“

Durchbruch als Sherlock Holmes

In seiner Rede vor Fans ging der Schauspieler, der durch die BBC-Serie „Sherlock“ weltberühmt geworden war, auch auf den russischen Angriff auf die Ukraine ein. Er drückte den Menschen in der Ukraine seine Unterstützung aus, wie auch den Menschen in Russland, die sich der „Kleptokratie und Idiotie ihrer Anführer entgegenstellen“.

„Wir können nicht länger tatenlos zusehen“, sagte Cumberbatch. „Wir müssen handeln.“ Der Schauspieler rief die Menschen auf, Hilfs- und Menschenrechtsorganisationen zu unterstützen und Druck auf Politiker, Banken und Unternehmen auszuüben.

Der Schauspieler verkörpert in dem düsteren Western „The Power of the Dog“ einen Rinderzüchter im US-Bundesstaat Montana in den 1920er Jahren. Der Film hat zwölf Oscar-Nominierungen erhalten und damit mehr als jeder andere Film in diesem Jahr.

Im Rennen um den Oscar als bester Hauptdarsteller tritt Cumberbatch gegen Javier Bardem, Andrew Garfield, Will Smith und Denzel Washington an. Die 94. Oscars werden am 27. März in Los Angeles verliehen.