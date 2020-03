Regisseurin Haifaa Al-Mansour : Kultur führt in die Freiheit

Zu den vielen Veranstaltungen, die in diesen Tagen dem Coronavirus zum Opfer fallen, gehört auch das Red Sea Film Festival in Saudi-Arabien. Die historische Altstadt von Jeddah sollte den Rahmen abgeben für einen Neuankömmling in der internationalen Festivallandschaft. Dass Saudi-Arabien nun auch, wie Dubai oder Kairo, einen Treffpunkt für die Filmbranche anbieten möchte, ist ein Indiz für einen veränderten Stellenwert der Kultur.

Und einer der angekündigten Filme hätte das ganz besonders zum Ausdruck gebracht: „Die perfekte Kandidatin“ von Haifaa Al-Mansour. Die Geschichte einer jungen Ärztin namens Maryam aus einer Kleinstadt in Saudi-Arabien, die sich über eine ungeteerte Straße so ärgert, dass sie für ein politisches Amt kandidiert, hat in mehrfacher Hinsicht Signalwirkung. Es ist schließlich erst wenige Jahre her, dass Haifaa Al-Mansour den ersten Spielfilm aus Saudi-Arabien überhaupt gemacht hat: „Das Mädchen Wadjda“ war 2012 eine Pioniertat.