„Beast“ im Kino : Das Biest im Kopf des Jägers

Das Genre des Tiergrusels hat nur wenige Spitzenfilme hervorgebracht. Allein wegen Alfred Hitchcocks „Die Vögel“ (1963) und Steven Spielbergs „Der weiße Hai“ (1975) ist bei jedem neuen Werk, in dem es besonders wilde oder besonders große Viecher auf Menschen abgesehen haben, dennoch die Hoffnung da, gut unterhalten zu werden. An Artenvielfalt mangelte es in den vergangenen Jahrzehnten nicht: Da griffen allerlei Flossentiere Menschen in Gewässern an („Piranha“, „Lake Placid“), ein tollwütiger Hund belagerte eine Familie im Auto („Cujo“), und angriffslustige Riesenschlangen („Anaconda“) und diverse zu groß geratene Spinnen („Arachnophobia“) schockierten das Publikum. Dieser Reihe fügt der isländische Regisseur Baltasar Kormákur nun, in „Beast – Jäger ohne Gnade“, einen Löwen auf Rachefeldzug hinzu.

Das Knurren der Raubkatze zerschneidet gleich zu Beginn des Films die Dunkelheit. Jäger tappen durch die nächtliche Savanne. Einer der Männer richtet den Strahl der Taschenlampe auf ein Rudel Löwen, die an einem Zebrakadaver nagen. Schüsse aus Schnellfeuerwaffen strecken die Tiere nieder. Die Jäger sind Wilderer, von den erlegten Löwen erhoffen sie sich hohe Gewinne. Doch in den Büschen der Savanne ist das tiefe Knurren noch nicht verstummt.

Idris Elba spielt einen Arzt, der von alldem nichts weiß, als er mit seinen zwei Töchtern in Südafrika landet. Er will den Mädchen zeigen, wo ihre verstorbene Mutter aufgewachsen ist. Die Reise ins abgelegene Naturschutzgebiet soll auch dabei helfen, die vom plötzlichen Tod der Mutter lädierten Familienbande zwischen Vater und Töchtern zu reparieren. Bei der Ankunft beschweren sich die Teenager über die Hitze, die Jüngste quengelt wegen des fehlenden Handyempfangs, doch bald gibt es ernstere Probleme. Beim Besuch in einem Dorf entdecken Elba und ein alter Freund, der hier als Biologe im Reservat arbeitet, grausam zugerichtete Leichen. Ein sehr großes Tier hat die Männer und Frauen angefallen und dann liegen gelassen. Der Biologe erklärt noch kurz, dass ein Löwe zu solcher sinnlosen Grausamkeit (Essbares töten, ohne es zu verspeisen) normalerweise nicht tendiere. Dann geht er einem Knurren im Busch nach.

So weit, so genretypisch. Regisseur Kormákur bedient routiniert das Erwartbare: Baut Spannung auf, indem der riesige Löwe erst lange nicht zu sehen ist, nur das Knurren in der Ferne und seine blutigen Taten künden vom Schrecken des Tieres. In einigen Jump-Scares, jener Kameraarbeit, bei der Gruseliges wie ein Springteufel aus der Box ins Bild schnellt, erscheint er plötzlich auf der Leinwand, imposant von der Mähne bis zur Quaste am Computer animiert. Leider gehen die Ideen von Regie und Kamera nicht weit über solche Standardeffekte hinaus. Nur ein Bild prägt sich länger ein, stilisiert wie ein Diorama im Naturkundemuseum. Elba taucht im schwarzen Wasser eines Flusses unter einem toten Baumstamm ab, als der Löwe sich witternd durchs Geäst arbeitet – und man hält kurz mit ihm die Luft an.

Kormákur mag nicht der ideale Regisseur für diesen britischen Schauspieler sein; Idris Elbas Darstellung reicht hier nicht an die Vielschichtigkeit seines depressiven Kommissars in der BBC-Serie „Luther“ heran, doch er macht das Beste aus dem Gruselstoff. Glaubhaft wechselt er vom Zustand des überforderten Alleinerziehenden in den Kampfmodus des erfahrenen Arztes. Wenn man schon in einem liegen gebliebenen Jeep ohne Funkkontakt in der Hitze feststecken müsste, während ein äußerst wütender Löwe um diese Blechbüchse streift, dann wünschte man sich eine solche kompetente Begleitung.

Natürlich geht es auch in „Beast – Jäger ohne Gnade“ nicht allein um die knurrende Großkatze. Dass Horror immer gut für eine Metapher ist, wusste schon Alfred Hitchcock. In „Die Vögel“ will ein Paar sich näherkommen, gefährdet damit aber die Familienstruktur des Mannes. Immer wenn sexuelles Begehren auflodert, greifen die Tiere an. Ihre Wildheit symbolisiert die Angst vor dem Triebhaften und seinen Folgen. Auch Kormákur ist bemüht, das Grauen nicht allein draußen in der Savanne zu suchen, auch bei ihm sitzt es tief in den Mitgliedern der kleinen Familie. Konfrontiert mit den äußeren Schwierigkeiten, müssen sich Vater und Töchter ihren inneren Konflikten stellen. Der wütende Löwe beschleunigt die Familientherapie. Man schreit sich an, rauft sich wieder zusammen und muss nur noch den Rest des Films überleben. Wer nun eine Achterbahnfahrt des Schreckens erwartet, findet sich im harmloseren Geisterbahnwagen wieder, ohne große Höhen und Tiefen, aber mit ein paar unterhaltsamen Effekten zum Gruseln.