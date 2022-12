„Verlorene Illusionen“ im Kino : Das Genie des Feuilletons

Die größte Überraschung des Films ist, dass er keine Serie ist. Das serielle Erzählen von Ro­man­stof­fen wurde ja nicht von Netflix & Co. erfunden – oder vom heute so alt aussehenden, einst jungen und experimentierfreudigen Fernsehen –, es ist so alt wie der Roman selbst. Der Sprung von Kapitel zu Kapitel war immer schon eine Einladung, die Geschichte als Folge statt als Summe ihrer Teile zu verstehen, und er wurde zum Erfolgsmodell, als die bürgerliche Erzählform sich mit der bürgerlichen Form der Verbreitung von Nachrichten verband: der Zeitung. Der Fortsetzungsroman brachte die Literatur aus den Zirkeln der Gebildeten zu den Massen. Sein Ort war das Feuilleton, seine Stadt war Paris, und sein Pionier war ein Franzose aus der Provinz: Honoré de Balzac.

Aber Balzac, dem seine seriellen Affären mit ad­li­gen Damen Zutritt zur Haute volée der französischen Hauptstadt garantierten, wollte nicht bloß Feuilletonromane verfassen. Er strebte danach, das Spektakel seines Zeitalters, die menschliche Komödie der nachnapoleonischen Ära, als Ganzes darzustellen. Deshalb schrieb er seine Romane selbst in Zyklen, mit wiederkehrenden Protagonisten, Nebenfiguren und Schauplätzen. Als er 1850 starb, waren gut neunzig von geplanten hundertvierzig Folgen der „Comédie hu­maine“ erschienen. Viele von ihnen wurden seither verfilmt, um die wichtigste freilich, das Schlüsselwerk des balzacschen Œuv­res, hat das Kino bislang einen Bogen ge­macht: die „Verlorenen Illusionen“.

Es ist der Schlüssel zu Balzac, weil es der Roman seiner Jugend ist – sein „Werther“, seine „Erziehung des Herzens“. Der Held, Lucien, kommt als hoffnungsvoller Dichter im Schlepptau einer Baronesse nach Paris, erlebt einen gesellschaftlichen Reinfall und muss als Zeitungsschreiber neu anfangen. Er wird zur gefürchteten Edelfeder der Hauptstadtfeuilletons, bis ihm seine Ruhmsucht ein Bein stellt. Lucien träumt davon, einen Adelstitel zu erlangen, den die Familie seiner Mutter einst besessen hat. Zu diesem Zweck dü­piert er seine Verbündeten in der liberalen Presse und biedert sich bei der Hofkamarilla an, die er zuvor in seinen Artikeln verspottet hat. Am Ende lassen ihn beide Parteien fallen, seine Ge­lieb­te Coralie, eine Schauspielerin, stirbt an Schwindsucht, und Lucien kehrt als Ge­schei­ter­ter in die Provinz zurück, aus der er stammt.

„Verlorene Illusionen“ erzählt von der Zurichtung des Genies durch die Kräfte des Marktes. Balzac, der selbst – erfolglos – Zeitungen verlegte und eine Druckerei besaß, hat sie alle gekannt: die gekauften Kritiker, die kriminellen Buchhändler, die Verleger, die nicht lesen und schreiben können. Was er nicht ahnen konnte, war, dass bedrucktes Papier, sein Medium der Wahrheitsfindung wie das Kampfmittel seiner Feinde, einmal Konkurrenz durch belichtetes Zelluloid bekommen würde. Und dass es möglich wäre, die achthundert Seiten seines Romans in zweieinhalb Ki­no­stun­den unterzubringen. Genau das aber hat Xavier Giannoli getan.

Wenn Blicke zubeißen könnten ...

Giannoli, und das ist die zweite Überraschung dieser Balzac-Verfilmung, ist kein Regisseur aus der ersten Reihe des französischen Kinos wie Olivier Assayas oder das durch „Ziemlich beste Freunde“ be­kannt gewordene Regieduo Nakache/Toledano. Die sieben Filme, die er seit 2003 gedreht hat, verhandeln mit wechselndem Geschick sehr unterschiedliche Stoffe, von einer todgeweihten Dreierbeziehung („Es brennt in mir“) bis zur Erfolgsstory einer unbegabten Sängerin („Madame Marguerite“). Dass Giannoli für „Verlorene Illusionen“ ein Budget von 19 Millionen Euro bekam, verdankt sich deshalb mindestens ebenso sehr dem Ruf seines Drehbuchautors Jacques Fieschi wie seinem eigenen.