Cédric Klapischs neuer Film : Wie Kunst und Leben zusammenkommen

In den Filmen von Cédric Klapisch geht es immer um Gemeinschaft. Das war so im Erasmusfilm „L’Auberge espagnole“ (2003), der ihn berühmt gemacht hat, in seinem frühen Erfolg „Wilde Jugend“, den in Frankreich jeder kennt, im Parisfilm „So ist Paris“ (2008), im Familienweingutdrama „Der Wein und der Wind“ (2017). Gegen die These, dass es Menschen besser geht, wenn sie mit anderen zusammenkommen und eine Gemeinschaft bilden, gibt es nichts einzuwenden. Gegen einige Filme von Klapisch schon, wenn sie vereinfachen, zu Kalauern, Kitsch und einer gewissen Harmlosigkeit neigen. Der Ruf seiner Filme ähnelte ein bisschen dem eines Erasmussemesters: bestimmt unterhaltsam, aber keine Höchstleistungen zu erwarten. Sein neuer Film ist anders, besser.

Die Gemeinschaft, für die sich „Das Leben ein Tanz“ (im Original genauer und schöner: „En corps“) interessiert, ist der Tanz. Es ist die Geschichte der Primaballerina Élise Gautier (Marion Barbeau), sechsundzwanzig Jahre alt, die an der Opéra de Paris tanzt, doch nach einer Verletzung am Knöchel pausieren muss. Mehrere Monate, besser zwei Jahre Pause sollen es sein, wahrscheinlich auch eine Operation, vielleicht darf sie nie wieder tanzen. Das Ende ihrer Karriere und ihrer Beziehung fallen zusammen, denn direkt vor dem Unfall hat sie ihren Freund hinter den Kulissen dabei gesehen, wie er eine andere Tänzerin küsst. Élise braucht einen Neuanfang. Er begegnet ihr in Form einer Künstlerresidenz in der Bretagne, in die ihre Freundin und ehemalige Kollegin Sabrina (Souheila Yacoub) sie mitnimmt. Ihr Freund Loïc (Pio Marmaï) ist Koch und versorgt die Künstler mit seinem Foodtruck, Élise und Sabrina helfen. Geleitet wird die Residenz von Josiane (Muriel Robin), die Élise wiederum mit nützlichen Lebensweisheiten versorgt.

Platz für Schwäche

Die erste Künstlergruppe, die in der Residenz ankommt, ist ausgerechnet die zeitgenössische Tanzkompanie Hofesh Shechter Company (Hofesh Shechter spielt sich selbst). Das kann man konstruiert finden, hier aber ergibt es Sinn, als Ausgangspunkt einer neuen Entwicklungsphase für Élise, die ihre Niederlagen akzeptiert und in ihnen neue Chancen erkennt. Man sieht ihr dabei zu und teilt ihre Freude darüber, was alles möglich ist, wenn man loslässt und aufhört, die Zukunft kontrollieren zu wollen. Zwar glaubt Élise zunächst weiterhin, nie wieder tanzen zu dürfen. Aber nachdem sie die Proben eine Zeit lang beobachtet und dabei Karotten, Kürbisse und Tomaten geschnitten hat, wagt sie sich doch wieder hinein. Und in dieser Tanzkompanie ist, im Gegensatz zum Ballett, Platz für Schwäche, Hilflosigkeit, Defizitäres. Élise kann ihre Verletzung einbeziehen und auch die Erfahrung mit ihrem Vater (Denis Podalydès), einem für seine mitreißenden Plädoyers bekannten Anwalt, dem nichts einfällt, sobald er mit seiner Tochter allein ist.

Klapisch erzählt eine Utopie davon, wie Kunst und Leben zusammenkommen. Der Tanz ist in der Künstlerresidenz Teil des Alltags. Die beste Sicht auf den Probenraum bietet der Tisch, an dem das Gemüse geschnitten wird. Tänzer seien ihre Lieblingsgäste, sagt die Leiterin der Residenz, während im Hintergrund gestampft und gesprungen wird. In der Figur von Josiane und in der hitzigen Beziehung zwischen Sabrina und Loïc erkennt man den Klapisch’schen Humor am stärksten wieder. Er ist in Verbindung mit den vielen Tanzszenen nötig und selten albern, er wirkt als Kitt, der die Geschichte zusammenhält. Der manchmal grobe Witz und die dokumentarische Nüchternheit, sie sind genau ausbalanciert.