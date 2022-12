„Avatar 2“ im Kino : Schlumpf über Bord!

Aktualisiert am

Im Jahr 2009 zeigten sich die Na’vi, schlanke Katzen-Affen-Schlümpfe aus dem Hirn des Filmregisseurs James Cameron, in „Avatar: Aufbruch nach Pandora“ erstmals auf 3-D-Projektionsflächen. Damals verjagte der Omatikaya-Clan, die Speerspitze jener Spezies, eine von der Erde angereiste Hightech-Räuberbande namens „Re­sources Development Administration“ (RDA), die auf der Jagd nach seltenen Rohstoffen den Wohnbaum des Stammes gesprengt und seinen Riesenurwald versengt hatte.

Dietmar Dath Redakteur im Feuilleton.

Ein Überläufer aus dem Lager der „Himmelsmenschen“, Sam Worthington als Jake Sully, war den In­digenen damals im biosynthetischen Na’vi-Körper (eben dem „Avatar“ des Filmreihentitels) beigesprungen und hatte so das Herz der von Zoe Saldaña verkörperten Clanprinzessin Neytiri ge­wonnen.

Anderthalb Jahrzehnte später haben die beiden jetzt eine mittelgroße Familie, die ältesten Söhne sind schon wackere Abenteurer, die tollste Tochter wird dank Motion-Capture-Technik von Sigourney Weaver gespielt (seit der Mittvierziger Rory Kinnear dieses Jahr in Alex Garlands „Men“ einen fiesen kleinen Jungen gab, schält sich ein neues Digitalkino­gesetz heraus: Je anarchisch-kindlicher die zu besetzende Rolle, desto erfahrener das Talent, das sie spielt).

Flüchtlingsdrama, Familiensaga und antineokoloniales Action-Epos

„Avatar: Der Weg des Wassers“, erster von mehreren geplanten Fortsetzungen des Films von 2009, ist Flüchtlingsdrama, Familiensaga und antineokoloniales Ac­tion-Epos in einem. Die böse RDA kehrt zurück, eine Homo-Sapiens-Besiedlung soll vorbereitet werden, denn unsere Er­de haben wir unbewohnbar gemacht. Die Haupthandlung spielt im Meer, das über und unter der Wasseroberfläche noch besser aussieht als die fliegenden Felsen des ersten Teils, die Cameron beim Fantasy-Grafiker Roger Dean gestohlen hatte. Jake Sully sucht mit den Seinen zwischen Inseln Zuflucht, muss aber wieder an die Front, an der er sich beim letzten Mal den Titel „Toruk Makto“ verdient hat, Reiter des Leonopteryx, eines der vielen Viecher, die Camerons Welten­designteam eingefallen sind.

Einen neuen Filmspielplatz geräumiger zu gestalten als den „Star Wars“- oder „Herr der Ringe“-Kosmos, um sein Pub­likum zu immer tieferen Tauchgängen zu verführen, soll Cameron bei seiner mit Unterstützung der NASA unternommenen Dokumentar-Exkursion ins irdische Meer „Aliens of the Deep“ (2005) eingefallen sein. Dafür, dass derlei Publikum sich lieber ins fiktive Avatar-Großknuddeltier „Tulkun“ verliebt als die letzten Dugong-Exemplare vor dem Aussterben zu bewahren, das ihnen in der Realität gerade droht, kann Cameron nichts. Gä­be ihm jemand, der sich für die Realität begeistert, das viele, viele Geld, das seine Filmsprache nun mal frisst, würde er zweifellos auch ein realistisches Monumentalwerk über die biosynthetische Res­source unseres ozeanischen Mikrobioms drehen, das unzählige genetische Cluster birgt, aus denen sich öko- und biotechnisch wertvolle Enzyme und sonstige nützliche Sachen gewinnen ließen.