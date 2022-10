Dokumentarfilm über Igor Levit : Ausnahmepianist im Ausnahmezustand

Der Pianist Igor Levit. Bild: zero one Film

Am 28. November 2019 spielte Igor Levit im Leipziger Gewandhaus eine Rarität: Hans Werner Henzes rund vierzigminütigen „Tristan“, eine sechsteilige Komposition von 1974 für Klavier, Tonbänder und Orchester – „ferne, kühle Erinnerung“ (so Henze) an Wagners Musik aus „Tristan und Isolde“. Dirigent war Franz Welser-Möst, das Gewandhaus trotz des dem Publikum zu fünfzig Prozent unvertrauten Repertoires (die zweite Hälfte des Abends gehörte Strauss) proppevoll. Das lag natürlich auch an Levit.

Der 1987 im russischen Gorki geborene und seit 1995 in Deutschland lebende Pianist ist ein Star seiner Zunft, die Intensität seines Spiels ebenso berühmt wie die seines gesellschaftlichen Engagements, das jüngst erst darin Ausdruck fand, dass Levit dem neugegründeten PEN Berlin beitrat. Nun steht das P in PEN nicht für Pianisten, aber selbstverständlich kann man seiner Kunst Poesie nicht absprechen. Und er twittert uner­müdlich. Das mag der prominenzbedachten jungen Vereinigung als Ausweis für pu­blizistische Aktivitäten gereicht haben. Und öffentlichkeitswirksamer als Levit dürfte sich in den letzten Jahren kaum ein Mitglied für die vom PEN vertretenen humanistischen Ideale eingesetzt haben.

So ist es kein Wunder, dass Levits Entschiedenheit es sogar in den Titel eines ihm gewidmeten Dokumentarfilms ge­schafft hat, der nun in die deutschen Kinos kommt: „Igor Levit – No Fear“. Regina Schilling hat den Pianisten dafür über mehr als ein Jahr mit der Kamera begleitet, und beide konnten, als die Dreharbeiten im Herbst 2019 begannen, nicht ahnen, was für ein Jahr das werden würde. Anfang Januar 2020 sitzt Levit im Taxi und schaut auf 108 geplante Konzerte im neuen Jahr voraus, „so viele wie seit 2014 nicht mehr“, sein Kopf sinkt verzweifelt an die Rückenlehne des Fahrersitzes vor ihm.

Bäuchlings flach auf dem Boden des Aufnahmestudios

Wir werden Levit noch häufiger in durch Repertoirebelastung er­zeugten Ausnahmezuständen erleben, am eindrucksvollsten bei den Aufnahmen zu Ronald Stevensons „Passacaglia on DSCH“. „War der eigentlich verrückt?“, ruft ihm der Tonmeister Andreas Neubronner aus dem Schneideraum zu, ehe Levit nach der Session bäuchlings flach auf dem Boden des Aufnahmestudios liegt – das eindrucksvollste, auch erschreckendste, weil intimste Bild in Schillings Film. Ratlos der junge Mann, der eben noch für Levit die Seiten umblätterte; er schleicht weg und lässt den Pianisten liegen.

Doch Levit wird die Aufnahme meistern und später mit Stevensons Komposition auf Solo-Tournee gehen: jeweils Doppelabende, einmal mit der Passacaglia und dann mit Schostakowitschs Präludien und Fugen. Im März 2022 kam er damit wieder ins Gewandhaus. Was 2019 Henzes Reminiszenz an Wagner war, ist dann Stevensons Hommage an Schostakowitsch. Levit ist ein großer Liebender der großen Liebenden der Musikgeschichte.

Zwischen den Leipziger Auftritten lag die Pandemie. Und der Großteil von Schillings Film. Zwei Monate nach dem Verzweiflungsausbruch im Taxi hat Levit an seinem Geburtstag den für lange Zeit letzten Live-Auftritt: in der Hamburger Elbphilharmonie mit Beethovens drittem Klavierkonzert. Freunde sind zum Gratulieren angereist, die eigene Familie aus Angst vor Corona schon nicht mehr:“Am Morgen sind wir alle arbeitslos“, stellt Levit fest und behält recht.