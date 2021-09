Filmfest Toronto 2021 : Was ist schon ein Thriller gegen eine Pandemie?

Im September 1971 stand der damalige Gouverneur des Bundesstaates New York, Nelson Rockefeller, vor einer schwierigen Entscheidung. In Attica, einer Kleinstadt im Norden, war im lokalen Gefängnis eine Revolte ausgebrochen. 42 Menschen befanden sich als Geiseln in der Gewalt der Inhaftierten. Verhandlungen waren bereits weit gediehen, doch dann starb einer der Wärter, der in den ersten Stunden des „Attica prison riot“ verletzt worden war. Auf Rockefeller ruhten die Hoffnungen, er könnte mit einem persönlichen Erscheinen die Situation befrieden. Über die Berechtigung der Anliegen der vorwiegend afroamerikanischen Gefangenen bestand wenig Zweifel. Sie wollten nicht viel mehr als eine menschliche Behandlung. Rockefeller aber hielt Rücksprache. Er rief den Präsidenten an, und von Richard Nixon kam eine klare Richtlinie: keine Konzessionen, alles für „law and order“. Am 13. September wurde das Attica Prison gestürmt, 43 Menschen wurden getötet, darunter auch zehn Geiseln, die aber alle der Polizeigewalt zum Opfer fielen.

Pünktlich zum 50. Jahrestag dieses bedeutenden Ereignisses der jüngeren amerikanischen Geschichte hatte vergangene Woche beim Toronto International Film Festival (TIFF) der Dokumentarfilm „Attica“ von Stanley Nelson Premiere. Er gipfelt in einem einzigen Satz: „Es hätte nicht so ausgehen müssen“, „it didn’t have to be that way“. So formuliert es Clarence B. Jones, ein Weggefährte von Martin Luther King, der 1971 unter den Verhandlern war, und nun fünfzig Jahre später einer der wichtigsten Zeitzeugen für den Film. 50 Jahre sind eine lange Zeit, der Abstand zwischen damals und heute wird allerdings durch den Umstand vermindert, dass die Ereignisse von Attica sich von Beginn an auch als Medienereignis entfalteten. Dokumentationen wie die von Stanley Nelson haben dadurch ihre Form mehr oder weniger vorgegeben: Sie holen aus den Archiven, was zu finden ist, in der Regel eine reiche Auswahl, und ergänzen das zeitgenössische Material mit Erinnerungen.

In „Attica“ sind somit eine Reihe von früheren Inhaftierten zu sehen, mit denen man ohne weiteres auch einen zweiten Film hätte machen können. Denn ihre Lebensgeschichten könnten über 1971 hinaus auch davon erzählen, wie die von Nixon vorangetriebene rassistische Politik der „mass incarceration“ in Amerika ganze Generationen von Schwarzen geprägt hat. „Attica“ muss sich auf sein Thema konzentrieren und löst diese Aufgabe auch angemessen. Der Film lässt aber auch die Grenzen der Ereignisgeschichte erkennen, oder andersherum: da man ja immer das Amerika von heute auf die Situation von damals zurückprojiziert, bleibt ein großer Rest an Implikationen, denen man eine filmische Entfaltung wünschen würde.

Im zweiten Pandemiejahr war alles reduziert

Das TIFF ist in normalen Jahren eines der größten Filmfestivals der Welt. Das Publikum ist in langen Anstellschlangen in der Stadt unübersehbar. Im zweiten Jahr der Pandemie war alles entsprechend reduziert, und die internationale Presse war überwiegend digital zugeschaltet – so auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Das Augenmerk gilt dabei in der Regel den neuesten amerikanischen Produktionen.

Das TIFF hat einen weltweiten Fokus, wird aber zunehmend zu einem Defilee der großen Streamer. Den Thriller „The Guilty“ von Antoine Fuqua kann man dabei als eine der interessantesten Reaktionsbildungen auf die Kontaktbeschränkungen, Hygienekonzepte und auf Heimbüro/Heimkino sehen. Dabei ist von Covid-19 darin nie die Rede, und man sieht auch keinen Mund-Nasen-Schutz. Es handelt sich einfach um ein konsequentes Kammerspiel, eine reduzierte oder konzentrierte Form einer Erzählung, die eine Außenwelt nur als impliziten Horizont braucht.