Müssen Drehbuchautoren die Gewinne ihrer Filme selbst im Blick ­behalten, um daran beteiligt zu werden? In Berlin ging jetzt der Prozess zwischen Anika Decker und Til Schweigers Produktionsfirma und Warner Brothers weiter.

„Dies ist sicher kein 08/15-Verfahren“, sagte am Mittwoch der Vorsitzende Richter Rolf Danckwerts in Sitzungssaal 2601 im Berliner Landgericht. Er hatte gerade die Verhandlung eröffnet, zu der Til Schweiger nicht erschienen war, sondern, wie schon in den Verhandlungen zuvor, seinen Bruder geschickt hatte, Florian Schweiger, neben dem die Anwälte der Produktionsfirmen Barefoot und Warner Brothers Deutschland Platz nahmen. Auf der anderen Seite saß die Drehbuchautorin und Regisseurin Anika Decker mit ihrem Anwalt, der einen Turm aus Schriftsätzen vor sich aufbaute.

Und es war fast ein bisschen lustig, dass alle reflexartig den Kopf schüttelten, als der Richter zu bedenken gab, dass das Verfahren ja nun schon sehr lange dauere und sich auch noch lange hinziehen könne. Ob die Parteien nicht miteinander reden wollten, schließlich könne es doch auch sein, dass man noch weiter miteinander zu tun habe in der Branche? Das verneinten dann kurz alle auf einmal.