Angie Dickinson wird neunzig : Die modernste Frau von Hollywood

Kaum eine andere Schauspielerin ihrer Generation war so oft in handfeste Kämpfe verwickelt: Angie Dickinson, Heldin des amerikanischen Kinos, wird neunzig Jahre alt.

In einem schönen und sehr offenen Interview mit dem amerikanischen Fernsehsender CBS wurde Angie Dickinson, damals immerhin schon 87 Jahre alt, gefragt, wie sie, wenn sie die Filmkritik ihres Lebens schreiben sollte, wohl anfangen würde. Ohne zu zögern antwortete sie: „Oh my god – that’s one lucky bitch“; ein Satz, dem jede Übersetzung den Zauber nehmen würde.

Ja, für ein Mädchen russisch-deutscher Herkunft aus dem Städtchen Kulm in North Dakota hat sie es weit nach oben gebracht; gleich zwei Präsidenten, so erzählt man sich in Hollywood, sind ihr äußerst nahe gekommen, wobei der eine John F. Kennedy war, was sie aber, wohl aus Respekt vor der Würde des Amtes, immer geleugnet hat. Der andere war Ronald Reagan, zu einer Zeit allerdings, als er noch kein Präsident, sondern eine gute Besetzung für fiese Nebenrollen war. In Don Siegels Thriller „The Killers“ zeigt sie ihm so deutlich ihre Unbeeindrucktheit, dass er die Beherrschung verliert und sie ins Gesicht schlägt. Eine Aktion, die für sein Image schlechter als für ihres war.

„Ich werde Sie verhaften!“

Im Hollywoodkino der Sechziger und Siebziger war eine modernere Frau als Angie Dickinson kaum vorstellbar; dass sie sich je zum Feminismus bekannt hätte, ist allerdings nicht überliefert. Worum es ihr ging und den Rollen, die sie wählte: Das offenbarte sich schon in ihrem ersten großen Kinofilm, in Howard Hawks’ Western „Rio Bravo“. Da gibt es einen Showdown, der mit Waffen ausgetragen wird. Und danach einen zwischen ihr und John Wayne. Er ist der Sheriff, sie ist, irgendwie, hängengeblieben in seinem Kaff, hat einen Job im Hotel und will dort gleich auftreten, in einem Nichts von einem Negligé. Sie hat angedeutet, dass sie ihn mag, er war zu verklemmt, es zu bemerken. Sie sagt, sie müsse jetzt gehen, er sagt, falls sie auftrete, werde er sie verhaften.

„Ich habe so lang auf diesen Satz gewartet.“

„Welchen Satz?“

„Dass du mich liebst.“

„Ich habe gesagt, ich werde dich verhaften.“

„Das ist dasselbe.“

Wirklich nur eine Hommage an Hitchcock?

Um Ebenbürtigkeit ging es ihr immer, nicht um Gleichheit; und im amerikanischen Kino werden diese Fragen eben am klarsten in Duellen ausgefochten. Kaum eine andere Schauspielerin ihrer Generation war so oft in handfeste Kämpfe verwickelt, und keine hat sich darin so gut behauptet. Sie habe sich die Haare blondieren lassen am Anfang ihrer Karriere – aber mehr Konzessionen an die alten Weiblichkeitsbilder der Hollywood-Studios habe sie leider nicht machen können, hat sie später erzählt: Das hätte ihre Bewegungsfreiheit eingeschränkt.

„Werden meine Beine angemessen ausgebeutet? Das ist schließlich alles, was ich zu verkaufen habe“, fragte sie manchmal genervt am Set der Fernsehserie „Police Woman“, in der sie schießen und prügeln durfte. Aber eben möglichst kurze Röcke dabei tragen musste. Und als Brian De Palma 1982 in „Dressed to Kill“ den Mord an ihr in einem Fahrstuhl so unerträglich drastisch und blutig inszenierte, da durfte man sich schon fragen, ob das wirklich nur eine Hommage an Hitchcock war. Oder doch die Rache an einer Frau, die sehr viele Kämpfe gegen sehr starke Männer gewonnen hat, im Lauf ihrer Karriere. „Ich liebe das Kino, Dinnerpartys – und Sie“, sagte sie in der Show von Johnny Carson, der nur verlegen stotternd antworten konnte. Eine Heldin und Kämpferin, im Kino und im Leben. Heute wird sie neunzig Jahre alt.