Niemand geht ins Kino, als wäre er oder sie eine leere Wachstafel, auf der das Gesehene seinen Abdruck hinterlässt. Wir haben Erwartungen und Hoffnungen, es gibt Stichwörter, Inhaltsangaben, Hinweise, sie lenken die Rezeption in bestimmte Bahnen und können sie dabei oft auch verformen. Über Angela Schanelecs Film „Music“ war vor der Berlinale, bei der er den Silbernen Bären für das beste Drehbuch bekam, zu lesen, er behandle den oder basiere lose auf dem Ödipus-Mythos. Das machte die einen neugierig, andere schreckte es ab. Diese Reaktionen haben mit Vorstellungen zu tun und mit Vorurteilen: wie jemand zu den Filmen von Angela Schanelec steht und zur Variation von Motiven abendländischer Altkultur im Kino.

Eigentlich wünscht man sich ja, von alldem nichts gehört zu haben, wenn der Film beginnt. Natürlich ist die Frage hypothetisch, wie er auf einen gewirkt hätte ohne dieses Ödipus-Stichwort, auf das sich alles ausrichtet wie Eisenspäne auf einen Magneten, ohne das Wissen, dass es sich um einen Film von Angela Schanelec handelt. Wie in einer Art Kino-Blindverkostung. Es könnte sich aber immerhin lohnen, von „Music“ zu erzählen und alles Ödipale in Klammern zu setzen. Dann wäre da eine Geschichte voller Ellipsen. Voller Auslassungen, von denen Schanelec sagt, dass sie das Erzählen für sie erst möglich machen.

Eine Geschichte voller Begebenheiten, die weniger Rätsel darstellen, als dass wir Zuschauer auf eigene Rechnung füllen müssen, was an Bedeutung offen bleibt. Die Bereitschaft dazu war schon immer die beste Haltung bei einem Schanelec-Film. Einfach in eine grüne, hügelige Landschaft blicken. Wolken und Nebel schieben sich ins Bild wie eine Weißblende in Zeitlupe, es donnert, es wird dunkel. Dann trägt ein Mann in einem roten Anorak auf seinen Armen eine Frau einen Berg hoch.

Am Morgen danach kriechen zwei Autos über eine unbefestigte Serpentinenstraße. Der Mann im Anorak wird ohnmächtig aufgefunden. Aus einer Steinhütte in seiner Nähe birgt der Krankenwagenfahrer einen Säugling. Er nimmt ihn mit. Die Kamera verharrt sehr lange in einem abgedunkelten Zimmer, nur eine Gardine bewegt sich leicht im Luftzug, alle Aufmerksamkeit richtet sich auf die Geräusche, ein Klappern, ein Rascheln, Babylaute. Gesprochen wird nicht. Dann sitzt eine Frau am Strand und lässt ganz behutsam Meereswasser über die wunden Füße des Babys laufen.

Das Orakel von Delphi hatte gewarnt

Ödipus heißt „Schwellfuß“, der Vater hatte dem Säugling die Füße durchstechen und ihn im Gebirge aussetzen lassen, weil das Orakel von Delphi ihn gewarnt hatte. Wer das nicht weiß, schaut einfach weiter zu. Ein Schnitt überspannt Jahre, ein junger Mann fährt mit Freunden ans Meer. Während sie baden gehen, verbindet er sorgfältig seine geröteten Füße. So erzählt Angela Schanelec. Alles Wesentliche wird gezeigt und kein Satz gesagt.