Marilyn-Monroe-Film „Blonde“ : Was bedeutet diese Frau?

Magnesiumblitzlicht zuckt über die Leinwand, die es zum weißen Kreis umformt, dann taucht sie gleißend auf: Marilyn Monroe. Während Venus dem Meer entsprang, zeigt Andrew Dominik die Leinwandgöttin in „Blonde“ lichtgeboren. Ana de Armas, die im letzten Bond-Film Daniel Craig mit präzisen Tritten und schlagfertigen Antworten bei der Flucht aus Havanna half, leiht der Figur ihr Gesicht und spielt sich damit endgültig in die erste Liga Hollywoods. Denn die gebürtige Kubanerin muss dabei gleich zwei Charaktere in einer Figur ausbalancieren: einerseits die schüchterne Norma Jeane, die beim Vorsprechen versucht, über die psychologische Tiefe ihrer Figur zu reden und dafür von Produzenten und Regisseur verlacht wird („Oh, hast du Dostojewski gelesen, Süße?“), andererseits aber die andere, überhaupt nicht zurückhaltende Facette dieser Frau, die aufleuchtet, wenn ein Scheinwerfer auf sie gerichtet wird: alle Unsicherheit verfliegt, reine, manische Energie brennt.

Beim Filmfestival in Venedig, wo „Blonde“ im Wettbewerb um den Goldenen Löwen Premiere feiert, erzählte de Armas der Presse von ihren Recherchen: „Ich habe hunderte Fotografien, Videos, Audio- und Filmaufnahmen studiert, alles, was ich in die Hände bekam.“ Diese Arbeit sieht man ihrer Darstellung an: Wo sie Monroe für nachgestellte Szenen ihrer Filme kopiert, sitzt jedes Detail, wenn sie aber das Privatleben der Rolle ausleuchtet, entsteht ihre eigene Deutung der Legende. Der Wechsel zwischen öffentlicher und privater Person gelingt nahtlos; Schicht um Schicht legt sie frei, ist sowohl glasdünne Zerbrechlichkeit wie der diamantharte Kern jener Frau, die geifernden Männermeuten auf dem roten Teppich Kusshände zuwirft und zuhause den Ehemann mit Welpenblick um Verzeihung bittet, wenn er zu Schlägen ausholt.

Diese Interpretation geht Risiken ein

Regisseur Dominik scheinen gebrochene Künstlergestalten überhaupt umzutreiben. Zuletzt drehte er „One More Time with Feeling“, einen Dokumentarfilm über den vom Verlust seines Sohnes gezeichneten Sänger Nick Cave. Für „Blonde“ hält er sich über weite Strecken an die gleichnamige Romanvorlage von Joyce Carol Oates. Wer ein solch umfangreiches Buch verfilmt, kommt freilich nicht umhin, einiges zu kürzen. Trotz seiner 165 Minuten fasst der Film Kindheit, Jugend und erste Auftritte der Schauspielerin innerhalb einer Viertelstunde zusammen. Mehr Raum bekommen die Liebesbeziehungen. Bobby Cannavale misshandelt die Schauspielerin als ehemaliger Athlet, und Adrien Brody verzweifelt als Schriftsteller an der undurchschaubaren Schauspielpersönlichkeit seiner Frau. Dass beide nicht die Namen der echten Ehemänner (Joe di Maggio und Arthur Miller) tragen, ist ein Zugeständnis an Oates, die in den Vorbemerkungen zu ihrem Roman klarstellt, dass es sich um „literarisch verdichtetes Leben“ handelt. „Blonde“ erweitert dieses Verdichten um szenisch aufbereitete Betrachtungen zum Mythos.