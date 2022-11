Film „Amsterdam“ : Auge um Glasauge, Zahn um Zeit

So schön war’s in der Schreckenszeit des zwanzigsten Jahrhunderts: John David Washington, Margot Robbie, Rami Malek und Anya Taylor-Joy (von links) Bild: AP

Dass die moderne Kunst dem Ersten Weltkrieg viel verdankt, ist eine von vielen bitteren Wahrheiten über die Geschichte. Die ungeheure Zerstörung hinterließ in Bildern und Skulpturen ihre Schockwellen, provozierte kühne Avantgarden und machte schließlich sogar ganz neue Formen erforderlich.

Selten fand allerdings bisher ein Aspekt Beachtung, mit dem David O. Russell in seiner neuen Komödie „Amsterdam“ spielt: dass nämlich auch die Wiederherstellung von beschädigten Körpern etwas Künstlerisches haben kann. Christian Bale spielt einen Veteranen namens Burt, der sich in New York mit einer Praxis für posttraumatisches Prothesenwesen durchschlägt. All die Geschundenen und die Verwundeten aus dem Großen Krieg melden sich bei ihm, er bastelt ihnen neue Wangen oder Schultern, für sich selbst braucht er einen Stützgürtel und außerdem ein Glasauge. Man experimentiert auch mit Medikamenten, denn das härtere Zeug, das in diesen Jahren gebraucht wird, muss oft erst noch eigens gemischt werden.

Burt hat persönlich nicht die schlechtesten Erinnerungen an den Krieg. Er hat dort Freunde fürs Leben gefunden, vor allem Harold (John David Washington, zuletzt in der Hauptrolle in „Tenet“ zu sehen), aber auch die leicht durchgeknallte Krankenschwester Valerie Voze (Margot Robbie), die sich von Burts Gesichtsprothesen zu Porträts inspieren lässt, die so ähnlich auch von Fernand Léger oder Man Ray stammen könnten.

Burt und Harold und Valerie erleben nach dem Ende des Kriegs in Amsterdam eine großartige Zeit, eine Auszeit nach der Unzeit. Sie hätten gut auch nach Berlin gepasst, aber da spielt ja schon „Babylon Berlin“ in der gleichen Epoche. Aufbruchstimmung nach Jahren der Gewalt und der Not gab es an vielen Orten. Russell hat Amsterdam vermutlich gewählt, weil dort kein ausgeprägter eigener Faschismus entstand, die Stadt liegt vielmehr zwischen Deutschland und Italien einerseits, England und den USA andererseits.

Faschismus ist das zentrale Thema von „Amsterdam“, auch wenn man das nicht sofort bemerkt. Denn David O. Russell steuert sein Anliegen auf komplizierten Umwegen an, und er tut es mit einer filmischen Erzählweise, die man zumindest als schräg oder merkwürdig oder exzen­trisch bezeichnen müsste. Die Komödie ist sein Fach, das weiß man seit seinem Meisterwerk „Silver Linings Playbook“ (2012), danach ließ er „American Hustle“ folgen. Allerdings ist „Amsterdam“ alles andere als eine klassische Komödie. Es ist zwar alles da, also Wortwitz, Slapstick, Peinlichkeit, aber es wirkt alles so, als wäre der Film immer erst am Aufwärmen für die große Pointenrunde. Gerade in dieser im Detail ungeheuer präzise choreographierten Unfertigkeit liegt das Genie von „Amsterdam“.

Russell liebt Geschichten mit vielen Figuren, das heißt auch: mit vielen Stars. In „Amsterdam“ hat er wieder eine erkleckliche Riege versammelt: neben seinen Favoriten Christian Bale und Margot Robbie (und dem schon erwähnten Newcomer John David Washington) sind weiters Chris Rock, Anya Taylor-Joy, Taylor Swift, Mike Myers, Michael Shannon und Rami Malek zu sehen.

Die tragende Nebenrolle eines alten Generals namens Hil Dillenbeck hat Robert DeNiro übernommen, der als Komiker immer noch unterschätzt wird. Die dramatische Struktur von „Amsterdam“ läuft darauf hinaus, dass Dillenbeck eine Rede hält, von der das Schicksal der amerikanischen Demokratie anno 1933 abhängen soll.

Russell ging mit seinem Drehbuch von einer tatsächlichen Begebenheit aus. Denn es gab in dieser Zeit gar nicht wenige Anhänger von Hitler und Mussolini in Amerika, vor allem in den wohlhabenden Kreisen. Es gab sogar konkrete Umsturzpläne. „Amsterdam“ hält dabei allerdings wie in einem erzählerischen Hochseilakt virtuos in der Schwebe, wie ernst (oder wie idiotisch) die ganze Sache tatsächlich war. Mehr als deutlich sind wiederum die Möglichkeiten, den Film auf die Gegenwart zu beziehen. Die Plutokraten, die meinen, sie könnten mit naiven Veteranen einen Diktator installieren, gibt es in Amerika heute tatsächlich, und einen Kandidaten für die Rolle des neuen Führers muss man auch nicht lange suchen.

„Amsterdam“ ist aber alles andere als ein politischer Traktat. Es ist vielmehr ein Beweis dafür, dass zwischen all den Superheldenfilmen und viel dramatischer Dutzendware immer noch genuine Begabungen im amerikanischen Kino existieren. Es sieht allerdings so aus, als wäre David O. Russell dieses Mal mit seinem Hang zum hintersinnigen Humor ein wenig zu weit gegangen. Die Filmkritik in den USA konnte mit „Amsterdam“ nicht viel anfangen. Vor allem wurde bemängelt, dass die Geschichte nie so richtig auf einen Punkt komme. Gerade das aber sollte man unbedingt als Vorzug sehen. David O. Russell hat die vielen Anspielungen auf moderne Kunst in seinem Film sicher mit Bedacht gesetzt; er wollte wohl gerade eines nicht: eine klassische Komödie, wie sie in den Dreißi­- gerjahren so zahlreich entstanden sind.

„Amsterdam“ ist eine moderne Komödie, ein großartiges Spiel mit der Form, auch ein lustvolles Versagen vor der unlösbaren Aufgabe, den heutigen politischen Verhältnissen in Amerika gerecht zu werden. Ein Akt von Zivilcourage vielleicht sogar, dabei im Detail in jeder Sekunde unterhaltsam, und immer wieder richtig große Kunst.