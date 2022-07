Im Alter von 83 Jahren : Amerikanischer Schauspieler Paul Sorvino gestorben

Der amerikanische Schauspieler Paul Sorvino, der in Filmen wie „Goodfellas – Drei Jahrzehnte in der Mafia“ und „Nixon“ mitspielte, ist tot. Sorvino starb am Montagmorgen, wie sein Sprecher Roger Neal mitteilte. Die Frau des Schauspielers, Dee Dee Sorvino, sei an seiner Seite gewesen. Sorvino wurde 83 Jahre alt. Der Schauspieler hatte drei Kinder, darunter die Oscar-Preisträgerin Mira Sorvino (54, „Geliebte Aphrodite“).

Sorvino stand seit Beginn der siebziger Jahre vor Film- und Fernsehkameras. Neben Karl Malden und Michael Douglas hatte er einen Auftritt in der TV-Serie „Die Straßen von San Francisco“. Seine bekannteste Rolle als Mafiaboss Paulie Cicero spielte Sorvino in Martin Scorseses „Goodfellas – Drei Jahrzehnte in der Mafia“. Zu seinen weiteren Filmen zählten „Reds“, „Die Firma“ und „Bulworth“. In der Krimiserie „Law & Order“ spielte er einen New Yorker Detektiv.

Sorvino, geboren am 13. April 1939 in Brooklyn, als jüngster von drei Söhnen des Vorarbeiters Fortunato Sorvino und der Klavierlehrerin Marietta Sorvino, spielte häufig Kriminelle wie den stillen, eiskalt-gefährliche Mafiapaten Cicero, aber auch Polizisten. Und er spielte bis ins hohe Alter. Seine letzten Rollen übernahm er 2019 als korrupter Politiker in der Spionagekomödie „Welcome to Acapulco“ und in der Serie „Godfather of Harlem“, in der er den Gangsterboss Frank Costello spielte.

Für Aufmerksamkeit sorgte Paul Sorvino, wie die „New York Times“ in Erinnerung ruft, zuletzt auch mit einer Verwünschung des wegen Vergewaltigung zu 23 Jahren Haft verurteilten Produzenten Harvey Weinstein. Sorinos Tochter Mira zählte zu den Frauen, die gegen Weinstein Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs erhoben. Weinstein werde im Gefängnis sterben, sagte Sorino im Jahr 2018. Anderenfalls werde er ihn treffen müssen. Und dann ergehe es Weinstein schlecht.