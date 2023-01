„Holy Spider“ im Kino : Ein Frauenmörder im Dienst Allahs

Ali Abbasis Film „Holy Spider“ erzählt die ­wahre Geschichte eines Serienkillers in der iranischen Pilgerstadt Maschhad. Dass er sich daran am Ende verhebt, macht ihn nicht weniger interessant.

Am Anfang dieses Films gibt es einen Dialog, der wie ein Kommentar zu den aktuellen Massenprotesten in Iran wirkt. Er findet zwischen der Reporterin Arezu und einem Hotelangestellten statt: „Bitte bedecken Sie Ihr Haar.“ – „Das geht Sie nichts an.“ – „Aber die Sittenpolizei . . .“ – „Kümmern Sie sich um Ih­ren eigenen Kram.“ Die iranische Kurdin Mahsa Amini, deren Tod in den Händen der Sittenpolizei im September die Proteste ausgelöst hat, war angeblich ebenfalls nicht korrekt verschleiert. Trotzdem wäre es übertrieben, dem Film „Holy Spider“, der im Sommer zuvor entstanden ist, die Gabe der Prophetie zuzuschreiben. In Iran liegt das Unrecht, ge­gen das sich die Protestbewegung richtet, auf der Straße, es gehört zur Textur der Gesellschaft, die der Film beschreibt.

Andreas Kilb Feuilletonkorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Der Dialog ist zugleich eine sekundenkurze Charakterisierung von Arezu Rahimi, der Heldin des Films. Sie ist aus Teheran angereist, um über das Treiben eines Serienmörders in der Pilgermetropole Maschhad zu berichten, der zweitgrößten Stadt des Irans. Arezu arbeitet als freie Journalistin, seit sie den Chefredakteur der Zeitung, bei der sie angestellt war, wegen sexueller Belästigung angezeigt hat. Die Gerüchte, die über sie in der Branche umlaufen, besagen freilich etwas anderes: Da sei wohl „etwas gelaufen“ zwischen ihr und ihrem Chef, raunt der Lokalreporter Sharifi, den Arezu für ihre Recherche befragt.

Der männliche Blick, ge­gen den sich die Journalistin zur Wehr setzt, ist nicht nur in der Hotellobby, sondern überall um sie herum am Werk, auch bei der Polizei, deren Kommissar sie abends in ihrem Zimmer aufsucht und bedrängt, ehe sie ihn mit knapper Not loswird. Zar Amir Ebrahimi, die Darstellerin der Arezu, wurde 2006 selbst Opfer eines MeToo-Skandals, als ein an­geb­li­ches Sexvideo von ihr im Internet zirkulierte. Statt ins Gefängnis zu gehen, floh Ebrahimi nach Paris, wo sie bis heute lebt. Im Mai letzten Jahres bekam sie für ihre Rolle den Schauspielerinnenpreis des Filmfestivals von Cannes.

Auf den Straßen von Maschhad findet Saeed, der Serienmörder, seine Opfer. Der Film beginnt mit einer seiner Taten. Eine junge Frau verabschiedet sich in ei­nem Armeleuteviertel von ihrem Kind, sie schminkt sich, zieht ein buntes Kopftuch an und stellt sich an den Straßenrand. Man sieht sie mit zweien ihrer Kunden, die sie demütigen und beschimpfen, dann steigt sie zu einem dritten auf ein Motorrad. Es ist Saeed. Er bringt sie in ein halb fertiges Gebäude, wirft sie zu Bo­den und erwürgt sie mit ihrem Tuch. Die Kamera zeigt das angstverzerrte Ge­sicht der Toten in Großaufnahme.

Solche Bilder haben „Holy Spider“ bei seiner Premiere in Cannes den Vorwurf exzessiver Gewaltdarstellung eingetragen. Tatsächlich ist die Gewalt in dieser Geschichte allgegenwärtig: in den Beziehungen zwischen den Prostituierten und ihren Kunden, in den Blicken der Männer auf Arezu, in den von Drogensucht geprägten Armenvierteln von Maschhad. Der Mörder selbst ist durch jahrelangen Fronteinsatz im Krieg zwischen Iran und Irak traumatisiert: Als Saeed beim Picknick im Park versehentlich einen Fußball an den Kopf be­kommt, bricht er zusammen und weint wie ein Kind. Den Anblick seiner Taten auszublenden wäre so gesehen ästhetisch inkonsequent. Die Frage ist, was das für einen Film bedeutet, der nicht nur ein Krimi sein will, sondern auch ein Gesellschaftsporträt.