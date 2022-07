Horrofilm „Men“ : Grün ist die nackte Panik

Ein hässlicherer Film über Schleim, Blut und Chlorophyll lässt sich kaum denken, ge­schweige drehen. Ein schönerer aber auch nicht. Immer, wenn die Augen beim Zuschauen Reißaus nehmen wollen, hält ein verhextes Bild sie doch wieder in Alex Garlands „Men“ fest. Man will weiter sehen, was man sich nie hätte ausdenken können. Wie es sich für Kunst gehört, herrscht in diesem Film der größte Respekt für das, was nicht Kunst ist, die Natur: Echos komponieren im Idiom eines Minimalismus, der kniffliger gezinkt pfeift als alles von Terry Riley, Vögel spotten auf Psychoanalytisch, Wälder bestehen aus Höhenunterschieden – oben auf dem Hügel, der sich nur erklimmen lässt, wenn man die Mühe nicht scheut, sich an gruslig schwarzen Wurzeln hochzuziehen, kann man auf Baumkronen hinunterschauen.

Dietmar Dath Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Im Gras bildet Salbei blaue Teiche, da steht zwischen moosbefleckten Ruinen plötzlich ein nackter Kerl mit Glatze und scheußlichen Gesichtsverletzungen. Das ist kein Mensch. Könnte er sprechen, müsste er etwas sagen wie: Die Natur, die mich schickt, ist für euch Menschen nicht halb so gefährlich wie die Zivilisation, die ihr errichtet habt, und selbst der härteste Hagelschauer nur ein Wangenkuss, verglichen mit den Trennungsqualen, die ihr einander am Ende jeder eurer zivilrechtlichen Bindungen bereitet.

Jessie Buckley spielt eine beruflich erfolgreiche und großstädtisch weltläufige englische Mittdreißigerin namens Harper Marlowe, deren Mann (Paapa Essiedu) sich vor ihren Augen selbst getötet hat. Um das Trauma zu verarbeiten, flieht sie aufs Land. Er­innerungen an den emotionalen Erpresser, als Rückblenden klirrkalt in den Film geschnitten, peinigen sie unaufhörlich. Der Verstorbene war zwar nicht schwer zu durchschauen – sie hat ihm die Wahrheit ins Gesicht gesagt: „Wenn du mir drohst, weil ich mich scheiden lassen will, ist das genau der Grund, warum wir uns scheiden lassen sollen“ –, aber was die Hinterbliebene nicht los wird, sind zwei Sekunden, bei denen er ihr im Sturz vom Dach durchs Fenster direkt ins Gesicht gesehen hat. War das so, oder bildet sie sich’s nur ein? Ist so ein Blick möglich, lassen die Lichtverhältnisse ihn zu, die Augen, die Seelen?

Der Verwalter des Anwesens, das sie gemietet hat, um sich dort zu sortieren, würde solche Fragen niemals verstehen. Er ist ein knolliger Quatschkopf, der in der hochplausiblen deutschen Synchronfassung dauernd holzhaltige Sachen wie „Herrje“ und „Firlefanz“ sagt, eine lustige Figur zwischen Loriot und Monty Python, dann bald auch ein paar Niveauregister drunter, Richtung Didi Hallervorden oder Diether Krebs in „Sketchup“.

Rory Kinnear, der hochkontrollierte Ausnahmeschauspieler, der nicht nur diesen Geoffrey, sondern nahezu alle männlichen Figuren in „Men“ verkörpert, setzt da Akzente in den gröbsten Mundarten der Komik, ja: des Klamauks, um das Publikum in falscher Sicherheit zu wiegen, als Landmann, Pfarrer, Gastwirt oder Polizist. Und dann erscheint er neu, verwandelt, als der bereits erwähnte unbehauste, splitternackte Kahlkopf. Woher der kommt, weiß kein Einwohnermeldeamt, dafür wissen es die Würmer und Krabbler in den Böden aller Kirch- und Friedhöfe: Dies ist der „grüne Mann“, kunstgeschichtlich aktenkundig von antiken Iphigenie-Säulen über die französischentêtes de feuilles bis zu uraltem Dachschmuck im Libanon, weitläufig verwandt mit Sa­tan wie mit dem großen Bocksgott Pan, maskulines Gegenüber der expressiv ge­schlechts­betonten Weiblichkeit von Ge­stal­ten wie den sogenannten Sheela-na-gig-Bildnissen, die man sowohl als Feier wie als verzerrtes Angstbild der Mütterlichkeit deuten kann. „Men“ zeigt beide, die mythische Männlichkeit wie ihren femininen Kontrapunkt, sowohl in Stein wie auch, entsetzlich, im Fleische.