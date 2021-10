Tod bei Dreharbeiten : Wie unschuldig ist Alec Baldwin?

Der Drehort von „Rust“, südlich von Santa Fe in New Mexico Bild: Reuters

Während der bekennende Schusswaffenliebhaber Donald Trump junior, Sohn des abgewählten Präsidenten, auf seiner Instagram-Seite für 27,99 Dollar ein T-Shirt anbietet, auf dem geschrieben steht: „Guns don’t kill people, Alec Baldwin kills people“ – eine Aussage, die so falsch, zynisch und amoralisch ist, dass man ihrem Urheber dafür lebenslange Ladehemmung wünschen möchte; während die Boulevardzeitung New York Post, ein Revolverblatt aus dem Murdoch-Konzern, sich und ihre Leser fragt, ob Alec Baldwin wohl genauso unbeschwert drauflosgeballert hätte, wenn der Lauf der Waffe nicht in Richtung der Kamera, sondern auf die eigene Schläfe gezielt hätte; während also all jene, die den Donald-Trump-Parodisten und linken Demokraten Baldwin seit Langem schon wegen seines Linksseins und seiner Trump-Witze hassten, jetzt endlich ein neues, frisches Motiv für diesen Hass haben; während all dessen fragen sich jetzt auch besonnenere Amerikaner, ob die furchtbare Geschichte, die sich vor einer Woche in New Mexico ereignet hat, als klassische Tragödie wirklich schon angemessen beschrieben ist: als Drama eines Mannes also, der unschuldig schuldig geworden ist und diese Schuld für den Rest seines Lebens wird tragen müssen.

Je mehr nämlich bekannt wird über die Umstände und die Vorgeschichte dieser Filmproduktion, desto deutlicher wird sichtbar, dass „Rust“, der Western mit Baldwin in der Titelrolle, schon eine Katastrophe war, lange bevor der tödliche Schuss fiel. Ein Desaster von einer Filmproduktion, „low budget“, was nichts Verwerfliches ist; es gab aber Crewmitglieder, denen hatte man versprochen, dass sie im nahen Santa Fe untergebracht würden; und dann mussten sie in Albuquerque übernachten, eine Stunde mit dem Auto hin, eine Stunde zurück, und das an Drehtagen, die zwölf Stunden dauerten. Aus Frust und Ärger, so wird erzählt, hätten sich manche in den Drehpausen die antiken Revolver aus der Requisite geholt, sie mit richtigen Patronen geladen und damit auf Dosen und Flaschen geschossen, um wenigstens dabei ein bisschen Spaß zu haben. Danach, so heißt es, legten sie die Waffen zurück zu den Requisiten.

Dummes amerikanisches Geld

Alec Baldwin ist für diese Zustände mitverantwortlich; er hat den Film mitproduziert, und offensichtlich hat er sich dabei mit den falschen Leuten eingelassen. In der Branchenzeitung Variety war am Dienstag von den Ko-Produzenten zu lesen, reichen Kindern aus Los Angeles, eine Frau, zwei Männer in ihren Dreißigern, die offensichtlich mehr Talent dafür haben, als Filmproduzenten zu posieren, gut aussehend, anständig angezogen, mit coolen Sonnenbrillen und dem entsprechenden Auftreten, Figuren, wie von Bret Easton Ellis ausgedacht, als dass sie vom Filmemachen viel verstanden hätten. Zwei von ihnen, Ryan Smith und Alan Cheney, standen vor Gericht, weil sie jemandem eine Viertelmillion für eine Filmproduktion abgeschwatzt hatten, von dem Geld aber erst einmal ihre Kreditkartenschulden bezahlten.

Im Prozess, schreibt Variety, habe man zwei überforderte Grünschnäbel erlebt, die nur dank des Reichtums von Cheneys Vater heil herausgekommen seien. Die Frau heißt Emily Salveson und hat reiche Leute dazu überredet, ihr Geld in Low-Budget-Produktionen zu investieren und die Verluste von der Steuer abzuschreiben. Das war früher in Deutschland populär; in Hollywood sprachen sie von „stupid German money“. Wie man Geld verdient, wusste anscheinend keiner von ihnen; wie man es ausgibt bei einer Filmproduktion, erst recht nicht. Kurz vor dem Unglück hatten Mitglieder des Kamerateams des Drehort verlassen, und nicht gewerkschaftsgebundene Ersatzleute waren angerückt; die Waffenmeisterin, 24 Jahre alt, hatte vor den Dreharbeiten gestanden, dass sie nicht wisse, ob sie der Sache gewachsen sei: und der Regieassistent, der Baldwin den Revolver reichte, hat einen miserablen Ruf in der Filmbranche. Auch von Revolvern, die vorher schon losgegangen waren, wird berichtet.

Die populärste Forderung heißt jetzt: abrüsten! Das Mündungsfeuer könne auch aus dem Computer kommen; und überhaupt müsse Amerika seine Obsession mit Schusswaffen therapieren lassen. Es ist aber der Unterschied zwischen dem amerikanischen und dem vergleichsweise sterilen europäischen Kino: dass dort ein Revolver etwas wiegt, dass es den Gegendruck beim Schuss gibt und Feuer aus dem Lauf. Man wollte dieses physische Kino eigentlich preisen – wenn nur nicht gerade eine Frau daran gestorben wäre.