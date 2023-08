Bei einer Straßenumfrage vor dem Salzburger Mozart-Geburtshaus nennen Besucher aus aller Welt auf die Frage nach dem zweiten berühmten Österreicher Falco, Sisi, Beethoven und den Energiedrink-Erfinder Mateschitz. Selten wird der Name Hitler genannt, womöglich aus Unwissenheit dass dessen Geburtsort Braunau am Inn in Österreich liegt? Hitler, der die ersten drei Jahre seines Lebens in der Grenzstadt zu Bayern verbrachte, ist nur noch einmal dort gewesen – bei seiner Fahrt zum „Anschluss“ Österreichs 1938. Laut Augenzeugenberichten hat er das Haus mit der Nummer 15 in der Salzburger Vorstadt keines Blickes gewürdigt.

So beginnt der Dokumentarfilm „Wer hat Angst vor Braunau?“, den der öster­reichische Dokumentarfilmer Günter Schwai­ger am Montag in Wien vorgestellt hat. Der Regisseur, Jahrgang 1966, stammt vom Wallersee, auf halber Strecke zwischen Salzburg und Braunau gelegen. Er lebt seit Jahrzehnten in Spanien, hat sich filmisch mit der Franco-Diktatur beschäftigt und international Anerkennung mit Filmen wie „Hafners Paradise“ (2007) und „Ibiza Occident“ (2011) erfahren. Sein aktueller Film ist der erste, in dem er sich mit seinem Heimatland beschäftigt.