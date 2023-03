Sieben Oscars hat der Independentfilm „Everything Everywhere All at Once“ erhalten. Die gerade einmal 35 Jahre alten Regisseure nahmen die wichtigsten Preise des Abends entgegen – was bedeutet diese Entscheidung für das Kino?

„Everything Everywhere All at Once“ gewann sieben Oscars: Jamie Lee Curtis (von links oben), Ke Huy Quan, James Hong, Jonathan Wang, Michelle Yeoh und Stephanie Hsu sowie davor die beiden Regisseure Daniel Kwan (links) und Daniel Scheinert Bild: Jordan Strauss/Invision/AP

Dieser Oscar-Abend war historisch, in vielerlei Hinsicht. Noch nie hat vor „Im Westen nichts Neues“ eine deutsche Produktion vier Academy Awards erhalten, noch nie wurden so viele Schauspieler ausgezeichnet, die ein Comeback auf der großen Leinwand feierten, und selten hat sich ein unabhängig produzierter Film wie „Everything Everywhere All at Once“ so an den großen Studioprojekten vorbeigeschoben.

Doch der Reihe nach: Die Netflix-Produktion „Im Westen nichts Neues“ holte also vier Preise und verhalf damit dem deutschen Kino zum vierten Mal zu einem Oscar für einen Spielfilm. Das Kriegsdrama nach dem Roman von Erich Maria Re­marque wurde unter anderem als bester internationaler Film ausgezeichnet. Der Schweizer Regisseur Ed­ward Berger hob in seiner Dankesrede die Arbeit des Hauptdarstellers Felix Kammerer mit einem weniger kriegerisch-kameradschaftlichen als vielmehr kreativwirtschaftlich lo­ckeren „ohne dich wären wir heute nicht hier“ hervor. Auch sein bri­ti­scher Kameramann James Friend wurde geehrt, und Netflix darf sich freuen, auch über den Animationspreis für Guillermo del Toros „Pinocchio“.