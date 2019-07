13 Stunden Kino : Labyrinth ohne Lösung

Hallo. Der Film „La Flor“ beginnt damit, dass der Regisseur Mariano Llinás das Projekt erklärt. Das kann nicht schaden, denn was darauf folgt, ist nicht alltäglich. Dreizehneinhalb Stunden in sechs sehr unterschiedlich langen Episoden, also deutlich länger als eine Staffel in einer Serie, die heutzutage üblicherweise etwa zehn Stunden dauert.

Aber „La Flor“ ist keine Serie. Ganz im Gegenteil. „La Flor“ ist ein Kinofilm, der das Kino an die Grenzen seiner Aufführungspraxis bringt. Das beginnt schon mit der Zählung. Die sechs Episoden werden gewöhnlich in vier oder in acht Teilen gezeigt, laufen aber nur in gewisser Hinsicht auf etwas Bestimmtes hinaus. Llinás macht gleich zu Beginn deutlich, dass er eine wichtige Eigenschaft von Erzählungen bei seinem Projekt nicht so wichtig nehmen wird – Anfang und Ende hängen in „La Flor“ anders zusammen, als es üblicherweise zu erwarten ist.

Eine Geheimgruppe auf der Suche nach Skorpiongift

Am Beispiel der ersten Episode sieht das so aus: In einem Labor in Argentinien wird eine Kiste angeliefert. Die Osterfeiertage stehen bevor, vieles ist noch zu erledigen, da hat eigentlich niemand Zeit, sich um dieses Stück Frachtgut zu kümmern. Dann öffnet aber jemand doch noch die Kiste. Sie enthält eine Mumie – eine schrecklich anzusehende Frauengestalt mit einem roten Band vor den Augen. Als eine Frau namens Marcela das Band entfernt, kullern die Augen zu Boden. Die Mumie („die Entität“) löst eine Welle von seltsamen Ereignissen aus, bis eine Geisterexpertin die Sache in den Griff bekommt. Sie weiß Bescheid: Die Mumie ist „eine von den drei Königinnen“.

Nun wüsste man gern, was es mit diesen drei Königinnen auf sich hat, aber an diesem Punkt beginnt die nächste Episode von „La Flor“ – die Geschichte einer Sängerin, die mit einem viel älteren Partner eine zerstörerische Beziehung führt, und die Geschichte ihrer Freundin, die Teil eines seltsamen (terroristischen?) Geheimbunds ist. Eine Gruppe von Menschen ist einem Serum für einen Jungbrunnen auf der Spur, das auf Skorpiongift zu beruhen scheint. Auch diese Episode endet mit einem „Cliffhanger“, also mit einem Spannungsmoment.

Mariano Llinás hatte schon zu Beginn erklärt, dass die ersten vier Episoden in „La Flor“ nicht zu Ende erzählt werden, bei der sechsten hingegen, einem südamerikanischen Frontier-Western, „fehlt“ der Beginn, nur die fünfte ist in sich geschlossen. Diese fünfte ist so etwas wie ein Remake des berühmten, halblangen Films „Partie de campagne“ (Eine Landpartie) von Jean Renoir, der vom Vater des Regisseurs, dem Maler Auguste Renoir, inspiriert war. Und von einer Geschichte Guy de Maupassants, die Mariano Llinás mit sich herumträgt.

Erste Ansätze bereits am Ende der 00er Jahren

„La Flor“ ist nicht zuletzt ein bibliophiles Kunstwerk, in dem gelegentlich genau zitiert wird, ein wichtiges Kapitel allerdings auf einer Fälschung beruht – oder findet sich in den Memoiren von Giacomo Casanova tatsächlich ein Kapitel über „Spinnen“, über einen Geheimbund von vier Frauen, die den berühmten Galan mehrfach durch Europa eilen lassen und ihn doch nur hinhalten?

Vor zehn Jahren präsentierte Mariano Llinás schon einmal einen verschachtelten, überlangen Film. Auch „Historias extraordinarias“ war ein Sammelsurium von Abenteuermotiven. Der Titel taucht als Buchtitel (in einer spanischen Übersetzung von Erzählungen von Edgar Allan Poe) auch in „La Flor“ wieder auf.