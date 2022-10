So vieles, was keinen Sinn ergibt

Podcast „The System“ : So vieles, was keinen Sinn ergibt

Kim Kardashian hat eine Reality-TV-Serie, Labels für Unterwäsche, Hautpflege und Schmuck, Handyspiele und ein Selfie-Buch herausgebracht. Getreu dem Motto: keinen Weg unversucht lassen, um Geld zu verdienen, mal mehr, mal minder erfolgreich.

Aber Kardashian, das betont sie gern, ist nicht nur eine Geschäftsfrau. Seit einigen Jahren setzt sie sich auch für Häftlinge in den Vereinigten Staaten ein, deren Strafen sie für unangemessen hält (Todesstrafe für Mord, lebenslänglich für Drogendelikte). Mal mehr, mal minder erfolgreich.

Sie studiert Jura, hat ihr erstes Examen bestanden und hofft, dann, mit Mitte 40, als vierfache Mutter und Unternehmerin, noch als Juristin arbeiten zu können. In dieser Woche hat sie schon mal gelernt, wie man einen Vergleich aushandelt, allerdings als Angeklagte: Weil sie auf Instagram Werbung für eine Kryptowährung gemacht hatte, ohne offenzulegen, dass sie dafür bezahlt wurde, musste sie in dieser Woche 1,26 Millionen Dollar Strafe an die US-Börsenaufsicht zahlen.

„Das System ist am Arsch“

Als Anwältin voller Idealismus will sie sich nun in einem neuen True-Crime-Podcast für Spotify beweisen, „The System“. Hofft sie, dadurch juristisch etwas bewegen zu können? Oder ist das neben Fernsehen und Instagram nur ein weiterer Kanal, der sich monetarisieren lässt? Wie sehr Justiz und die Unterhaltungsbranche in den Vereinigten Staaten in­einandergreifen können, dürfte kaum jemandem bewusster sein als ihr selbst.

Schließlich begründet sich ihr Dasein als Unternehmerin genau genommen auf ein Verbrechen: Ihr Vater Robert verteidigte einst seinen Freund, den des Mordes angeklagten Footballstar O. J. Simpson, vor Gericht. Und weil der Prozess übertragen wurde, wurde der Fall zum Spektakel. Bis heute wird er nacherzählt, neu erzählt, ausgeschlachtet. Dadurch wurde die Familie einst berühmt, der Name zur Marke.

Kameras und Klatschpresse in und vor Gerichtssälen sind dabei nur ein äußeres Problem der amerikanischen Justiz. Ihr eigentliches ist Folgendes: In keinem Land der Welt werden so viele Menschen inhaftiert wie in den Vereinigten Staaten. Im vergangenen Jahr wurden gut 2800 Insassen aus dem Gefängnis entlassen, die unschuldig inhaftiert gewesen waren – rund 25.000 Jahre hatten sie zusammengerechnet in Haft verbracht, für Taten, die sie nicht begangen hatten. 60 Prozent dieser Zeit wurde von Schwarzen abgesessen.

„Das System ist am Arsch“, hält Kardashian trocken in ihrem Podcast fest, als sie sich mit dem verurteilten Kevin Keith unterhält, dessen Fall in acht Folgen behandelt werden soll. Sein Fall ist nicht unbekannt. Seit 28 Jahren sitzt er in Haft, ohne Option auf Bewährung. Er soll 1994 drei Mitglieder der Chatman-Familie – die Mutter, ihre vierjährige Tochter und die Tante – in ihrem Haus in einem kleinen Ort in Ohio ermordet haben. Der Mann und zwei weitere Kinder überlebten verletzt.

Keith wurde nach wenigen Tagen festgenommen und nach wenigen Monaten zum Tode verurteilt. Er war nicht von der Polizei vernommen worden, es gab keine forensischen Beweise, und die Jury war ausschließlich weiß. Nur wenige Tage vor seinem Hinrichtungstermin, wurde er wegen neuer Beweise begnadigt. Da hatte er schon 16 Jahre in Haft verbracht.

Der Podcast will nachvollziehen, warum der Fall so wenig gründlich bearbeitet wurde. Bisher sind zwei Folgen erschienen, und alles, was man dort erfährt, ist das, was man bereits auf einer Website nachlesen kann, die Keiths Bruder und Lori Rothschild betreiben. Rothschild ist eine erfolgreiche True-Crime-Produzentin, die schon vor vier Jahren an Karda­shian mit der Idee herantrat, den Fall an eine größere Öffentlichkeit zu bringen.

Es gehe bei „The System“, so Kardashian, aber vor allem erst mal darum, den Ablauf der Geschehnisse in Ohio nachzuvollziehen. Und das gelingt in seiner nüchternen Erzählweise auch: Neben den kurzen Gesprächen mit Keith spricht Kardashian selbst einige Passagen ein; ansonsten bedient sich der Podcast aus O-Tönen, deren Collagen wie kleine Hörspiele wirken; oder es werden Protokolle zwar szenisch, aber wenig pathetisch gelesen – und all dies weitgehend genau zitiert.

Der Sensationslust widerstehen

„The System“ vermag es auf diese Weise, der Sensationslust des True-Crime-Genres zu widerstehen: Weder werden die Ereignisse musikalisch dramatisiert, noch versucht Kardashian, sich in die Psyche eines Mörders einzudenken oder das Trauma einer Familie heraufzubeschwören. Dass das funktioniert, liegt aber auch an dem Fall selbst.

True Crime ist nämlich eigentlich ein ziemlich weibliches und ein ziemlich weißes Genre, soll heißen: Die Opfer sind meist weiße Frauen, die Täter weiße Männer – und die Zuhörenden weiße Frauen. In „The System“ geht es aber um einen schwarzen Verurteilten, dessen Schuld oder Unschuld zumindest nicht stichhaltig bewiesen ist. Damit richtet sich der Podcast gegenwärtiger, realitätsnaher aus, als es andere beliebte Formate tun, deren Namen schon ihre Schlagrichtung verraten („Root of Evil“, „Crime Junkie”).

Es gebe so viele Wendungen in Keiths Fall und „so vieles, was keinen Sinn ergibt“, sagt Kardashian in einem Clip, in dem sie den Podcast bewirbt. Und dann taucht als nächstes Slide ein Bild auf, in der sie für ihre neue Taschentuchbox aus Beton wirbt, die sie für 115 Dollar verkauft. Kim Kardashian mag rechtschaffen sein, vor allem ist sie immer noch geschäftstüchtig.