Der, der die Tiefe sah, die Grundfeste des Landes, der das Verborgene kannte, der, dem alles bewusst – Gilgamesch ...“. Der Beginn dieses Epos aus dem alten Mesopotamien gehört zu den einprägsamsten Anfängen der Weltliteratur. Doch bis 1998 kannte ihn keiner. Mehr als „Tiefe“, „Land“ und „bewusst“ war kaum leserlich. Die wuchtigen ersten Zeilen des viertausend Jahre alten Gedichts über Gilgamesch, den sumerischen König und Haudrauf auf der Suche nach der Unsterblichkeit, waren effektiv verschollen, bis ein amerikanischer Forscher im Magazin des Britischen Museums auf das Fragment einer Keilschrifttafel stieß, das dort seit mehr als hundert Jahren unbesehen gelagert hatte. 2007 wurde ein weiteres Fragment veröffentlicht. Erst jetzt war der Prolog komplett.

Dies ist ein typisches Problem der Assyrologie, der Wissenschaft der Keilschrifttexte, insbesondere solcher, die in Akkadisch mit seinen beiden Dialekten Assyrisch und Babylonisch abgefasst sind: So gut wie keine Tafel ist heil geblieben, von vielen kennt man nur kleine Bruchstücke. So ist kaum einer dieser Texte lückenlos auf uns gekommen. Vom Gilgamesch-Epos etwa fehlt noch heute gut ein Drittel – obgleich seine prominenteste Fassung in rund 75 Manuskripten überliefert ist. Sie sind eben alle fragmentarisch und ergänzen sich nur teilweise. Aber zuweilen überlappen sie sich auch. Und das eröffnet die Möglichkeit, einem Werk Fragmente zuzuordnen. Doch das war bisher ein mühsames Unterfangen und sein Erfolg sehr vom Zufall abhängig. Und obwohl die Assyrologen immer davon träumten, gab es noch nicht einmal ein umfassendes Verzeichnis der bekannten Fragmente.