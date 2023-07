Zukunftsmusik ist plötzlich hörbar: Vor kurzem machte der Song „Heart On My Sleeve“ Furore, welcher die Stimmen von The Weekend und Drake kombinierte – ohne dass die beiden ihn gesungen hätten. Ihre Stimmen wurden per Computer von ihren Zungen gelöst und digital in dem inzwischen rechtlich unterdrückten Stück zusammengeführt. Die Ablösung der Stimme von der Zunge ist nichts Neues, sondern Grundlage alltäglichen Musikgenusses: Taylor Swift singt für Millionen von Menschen überall auf der Welt gleichzeitig.

Nach der Stimme wird nun auch die Zunge verfügbar: Wir können andere singen machen. Auch Glieder und Züge werden digital verfügbar. Sie lassen sich in realistisch wirkenden, dabei komplett künstlichen Szenarien verwenden. Dies ermöglicht raffinierte Täuschungen, welche als Deepfake bekannt sind. Aber auch in offen fiktiven Szenarien wird möglich, was bisher auf anderen Wegen immer nur annäherungsweise gelang: Wird eine historische Person im Film dargestellt, geschieht dies oft durch einen Schauspieler mit dem Original möglichst nahen Zügen.