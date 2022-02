Neue Haltung der Regierung : Kehrtwendeland

Dafür, dass gegenüber Diktaturen nicht nur Sachfragen, sondern auch solche der politischen Würde aufgeworfen sind, scheint es in der deutschen Politik wenig Gespür zu geben. Nicht nur in der Ukraine wird man sich der Abläufe erinnern.

Rolf Mützenich (SPD) muss schon ganz schwindelig sein, so oft hat er sich in den vergangenen Tagen gedreht. Ähnlich wird es Olaf Scholz (SPD) nach der Entscheidung gehen, jetzt doch Russland vom Überweisungssystem SWIFT abzutrennen. Soeben noch ist den europäischen Nationen vorgerechnet worden, a) das schade uns auch, und b) das müsse man sich für eine weitere Eskalationsstufe vorbehalten. So als wäre die Bereitschaft, erhebliche Nachteile in Kauf zu nehmen, nicht das ausschlaggebende Zeichen der Ernsthaftigkeit einer Sanktion. Und so, als könne man diesem Krieg erst einmal ein paar Tage zuschauen, um dann mit schärferen Sanktionen nachzulegen.

Das Publikum durfte sich dann überdies heraussuchen, welches der beiden Motive das ehrliche war. Allerdings wird sich dem Bundeskanzler auch wieder nicht gar so viel im Kopf drehen, denn die plötzliche Kehrtwende mit nachträglich eingesprungener Selbstrelativierung hat er ja schon bei der Impfpflicht geübt; mit ähnlichen Verlusten an Glaubwürdigkeit.