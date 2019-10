Konkretes für den Klimaschutz : Kauft nichts!

Ende September sind innerhalb einer Woche weltweit rund sieben Millionen Menschen für Klimaschutz auf die Straße gegangen. Doch was bringt der Protest? Und was kann der Einzelne tun gegen die Klimakatastrophe?

Seit einigen Tagen ruft das Aktionsbündnis „Extinction Rebellion“ dazu auf, Berlin zu blockieren. Von diesem Montag an sollen Straßen, Brücken, Plätze gesperrt werden, damit die Politik den Klimawandel endlich ernst nimmt. Zeitgleich soll es auch in Paris, Amsterdam, London und New York Blockaden geben. „Wir stören den alltäglichen Betriebsablauf, der unsere Lebensgrundlagen zerstört“, heißt es im Aufruf des Bündnisses, das gerade überall sein Zeichen plakatiert – eine Sanduhr in einem Kreis.

„Extinction Rebellion“ wurde vor einem Jahr in Großbritannien von einer Gruppe von Wissenschaftlern gegründet und hat heute mehr als 100000 Unterstützer. Das Aussterben, gegen das sich diese Rebellion richtet, meint nicht das Aussterben der Bienen oder Eisbären, es meint das der Menschheit. Einer der Gründer, Roger Hallam, war Biobauer in Wales, bevor er seinen Hof aufgab und mit Anfang fünfzig Soziologie studierte. Für seine Doktorarbeit untersuchte er Formen zivilen Ungehorsams. Vor einigen Tagen wurden er und einige Mitstreiter festgenommen. Sie hatten angekündigt, Spielzeugdrohnen über dem Flughafen Heathrow kreisen zu lassen.

„Dreißig Jahre sind die Eliten, die Regierung und die Aktivisten daran gescheitert, den Klimawandel aufzuhalten“, sagte Hallam in einem Interview. „Es muss jetzt etwas Drastisches passieren.“

„Bist Du bereit, ins Gefängnis zu gehen?“

Um sich der Blockade Berlins anzuschließen, muss man auf der deutschen Internetseite von „Extinction Rebellion“ einen Fragebogen ausfüllen, in dem es zuerst um praktische Dinge geht. Ob man vorhat, in dem Camp zu übernachten, das auf der Wiese neben dem Kanzleramt aufgeschlagen wird. Ob man noch jemanden in seinem Zelt aufnehmen kann oder jemandem die Anreise bezahlen. Danach wollen die Aktivisten wissen, ob sie auch über das Zelten hinaus mit einem rechnen können.

„Bist Du bereit, an Aktionen zivilen Ungehorsams teilzunehmen?“

„Hast Du Erfahrungen mit Aktionsformen wie Lock-ons oder Glue-ons?“

„Bist Du bereit, Dich polizeilich in Gewahrsam nehmen zu lassen (voraussichtlich für einige Stunden)?“

„Bist Du bereit, ins Gefängnis zu gehen?“

Ich bin 45 Jahre alt. Ich habe einen Job und eine Familie mit drei kleinen Kindern. Ich kann für den Klimaschutz nicht ins Gefängnis gehen.

Welche Optionen habe ich?

Andererseits glaube ich, was die Wissenschaftler sagen. Ich bin davon überzeugt, dass die Erderwärmung gestoppt werden muss. Dass sonst der Meeresspiegel steigt, Dürren, Stürme und Überschwemmungen zunehmen. Dass sonst Millionen Menschen zu Flüchtlingen werden und es zu Verteilungskämpfen kommt, die diese Welt in einen Ort verwandeln, den ich nicht wiedererkennen würde, in dem meine Kinder aber leben müssen.

Wenn ich das verhindern, aber nicht ins Gefängnis gehen will – welche Optionen habe ich?

Ende September sind innerhalb einer Woche in 160 Ländern auf der Welt rund sieben Millionen Menschen für echten Klimaschutz auf die Straße gegangen. Es war der wohl größte globale Protest in der Geschichte der Menschheit, und was dabei herauskam, war ein Klimagipfel in New York, von dem man nichts in Erinnerung behält, und ein Klimapaket in Berlin, das niemals ausreichen wird, um die Ziele zu erreichen, die sich die Regierung gesteckt hat.

Wenn bei der Politik Druck von außen nichts bringt – muss ich dann in eine Partei, um Druck von innen zu machen?

Die Grünen haben sich früher als andere Parteien um den Klimawandel gekümmert. Schon vor zwanzig Jahren fragte die grüne Bundestagsabgeordnete Halo Saibold in einem Interview mit der „Bild am Sonntag“, ob es ökologisch vertretbar sei, wenn immer mehr Deutsche für ein langes Wochenende nach Mallorca fliegen oder ob eine Flugreise alle fünf Jahre nicht vollkommen ausreiche. Damit landete sie auf der Titelseite. Die Grünen hatten gerade beschlossen, den Benzinpreis schrittweise auf fünf Mark anzuheben, der Aufschrei über das angebliche Urlaubsflugverbot war noch größer. Auf einmal bekam die Partei Angst vor der wenig später stattfindenden Bundestagswahl, und Joschka Fischer meinte, dass Abgeordnete auch deshalb so viel verdienen würden, „damit sie mal die Klappe halten“. Bei der Wahl verlor Halo Saibold dann ihren Sitz.