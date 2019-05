Kolumne „Bild der Woche“ : In der Brandung der Geschichten

Dieses Foto hat Agnès Varda im Jahr 1954 nicht weit vom französischen Calais entfernt aufgenommen. Man sieht einen nackten Mann mit dem Rücken zu uns aufs Meer schauen. Neben ihm, auf den Kieselsteinen, sitzt ein kleiner Junge, das Gesicht der Kamera zugewandt. Auf diagonaler Achse, am unteren rechten Bildrand, liegt eine tote Ziege mit halbgeschlossenen Augen. Und schon fängt man an zu interpretieren: Stehen-sitzen-liegen. Erwachsener, Kleiner, Tote. Das Foto heißt Ulysses – aber Halt: Es ist keine Metapher. Der kleine Junge heißt tatsächlich so. Wie jedoch kann man die Flut von Interpretationen anhalten, wenn alles hier, inklusive dem Titel, zur Wanderung in der Zeit ruft und mit Bedeutungen anschwillt wie der Bauch der Ziege?

Nach Jahren kehrt Agnès Varda zu diesem Foto zurück und dreht 1982 den gleichnamigen Film, in dem sie die beiden – jetzt Männer – interviewt und die Umstände der damaligen Zeit untersucht. Für ihre Rückkehr zum eigenen Kunstwerk brauchte sie länger als der mythische Ulysses für seine Irrfahrten. Sie nimmt das Interpretieren in die eigenen Hände und erzählt. Das Foto, das uns als Vater-Sohn-Foto erscheint, ist inszeniert. „Der Vater“, Fouli Elia aus Alexandria, Ägypten, trifft den Jungen am Strand zum ersten Mal. Der Junge, Ulysses Llorca, geboren in Spanien, ist der Nachbar von Agnès Varda in der Rue Daguerre (Erfinder des fotografischen Verfahrens!) in Paris. Am Anfang war aber die tote Ziege am Strand, der Junge wurde hierher getragen, der Mann wurde gebeten, nackt aufs Meer zu blicken.

Der kleine Ulysses ist nun Vater

Fouli Elia ist inzwischen, 1982, Art-Direktor des Magazins „Elle“. Damals auf dem Foto war er eingeschüchtert: Dabei ist Fouli Elia auch im Film nackt. Varda inszeniert gerne die widersprüchlichen Aussagen – nicht ohne Ironie. Der kleine Ulysses ist nun Vater und Besitzer eines Buchladens in Paris. Er erinnert sich an diesen Tag überhaupt nicht. Er ist charmant zurückhaltend gegenüber dem Erinnerungsdrang von Varda. Er schützt sein Vergessen mit: „Jeder hat eine eigene Geschichte.“ Ulysses hatte damals eine seltene Hüftkrankheit, der Arzt hat das Meer und Algen verschrieben. Die Mutter von Ulysses, die spanische Immigrantin Bienvenida, erinnert sich genau: Es war nicht klar, ob Ulysses je wieder gut laufen würde. Die Heilung kam aber schnell, und das Kind hat alles vergessen.

Die Ziege kann man nicht fragen. Selbst Agnès Varda nicht. Erstens ist diese Ziege tot, und zweitens, meint Varda, kann man Tiere nicht „wie in amerikanischen Cartoons“ zum Sprechen zwingen. Varda taucht die Ziege in eine dichte mythologische Lösung: Ziegen von Picasso, gemalt und in Bronze gegossen, die Ziege, die Zeus gesäugt hat, Ziegen und Schafe aus der Höhle des Polyphem. Varda erstellt träumerische Listen von Assoziationen mit dem nüchternen Refrain: „Diese Ziege ist nicht wie die“. Auf dem Foto ist sie einfach eine Ziege, nur das, et c’est tout. Aber dann kommen die Kinder und interpretieren das Foto, und auch das Bild, das Ulysses damals nach dem Foto gemalt hat. Dann streift noch eine lebendige Ziege über die Leinwand und frisst das Foto auf.

Im Film nimmt Agnès Varda uns noch eine Möglichkeit weg (und bietet sie zugleich), das Foto historisch zu plazieren. Auch das macht sie selbst. Sie erinnert sich nicht, sie recherchiert. Sonntag, 9. Mai 1954. Parade auf den Champs-Élysée: Fête de la Victoire, was sich mit der Niederlage in Indochina überlappt; neunter Tag eines Tanz-Marathons; Genfer Konferenz. Sie sammelt Fakten der großen Geschichte, um festzustellen, dass sich nichts Historisches in ihrem Foto findet, es könnte in einer anderen Zeit gemacht worden sein, von einer anderen Person. Sie liest ihr eigenes Kunstwerk als Palimpsest, um am Ende alle Interpretationen auszuräumen, als wäre der Blick frei und die Darstellung unerklärlich.

Aber dadurch entsteht ein neues Kunstwerk über die Natur des Schauens. Die erzählten Geschichten bleiben und verhalten sich wie eine Meeresbrandung.

Irgendwo wartet Penelope, und Sirenen verführen mit süßem Vergessen. Wenn Ulysses auf dem Meer ist, wird immer etwas geopfert. Der Film ist einer Frau gewidmet, der Mutter von Ulysses, die wirklich ganz zufällig Bienvenida, Willkommen, heißt. Jetzt kann man das Foto von neuem anschauen: Wie weit entfernt sind von uns diese zwei Menschen. Wie nah sind sie den warmen Steinen und dem atmenden Meer.