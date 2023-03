Meine Bilder sind nicht direkt an den Kalender gekoppelt, sondern an innere Mechanismen der Erinnerung und der Assoziation. Ein Blick auf den Kasbek, zur Gergeti-Kirche, auf das Dorf im Dunkeln.

Unten war die Nacht, aber oben der Tag. Dieses Foto leuchtet in meiner Erinnerung und auch in meinem Telefon wie der Sternenhimmel, hier auf dem Papier erscheint es matt und etwas nüchtern.

Als ich den monumentalen Kasbek erblickte, die wie ein Himmelskörper leuchtende Kirche und die verschütteten Lichter eines Dorfes am Fuße des Berges, dachte ich, dass ich niemals hätte höher steigen können als jetzt. Dabei stand ich in einem dunklen Hotelzimmer und machte Fotos. Es war stockdunkel draußen, aber der Himmel auf den Fotos zeigte sich blau und der dunkle Koloss – weiß. Auch die Größe des mir gegenüberstehenden Kasbek war auf dem Foto wie domestiziert. Ich erforschte den Unterschied zwischen dem, was ich sah und den Bildern, die mein iPhone registrierte, und machte mehrere Fotos im Versuch, sie dem Gesehenen näherzubringen. Vergeblich. Insgeheim war ich froh, dass ich das Gesehene nicht einfangen konnte. Es würde hier bleiben, einmalig, in diesem Moment, an diesem Ort. Ich legte das Telefon weg und stand still, ohne jegliches Gespür für die Zeit. Es war ein Moment des Ankommens, der Ruhe. Der Gedanke, dass der Mensch angesichts dieser Schönheit nicht höher steigen kann, klopfte in meinem Kopf.

Als hätte mein Vater auf mich gewartet

In diesem Moment klingelte mein beiseite gelegtes Telefon. Es war meine Mutter aus dem fernen Kiew. Ich dachte: „jetzt“ und verstand sofort, dass mein Vater im Sterben lag. Ich schaute auf den Kasbek, zur Gergeti-Kirche, auf das Dorf. Nichts hatte sich verändert, nur hatte jemand den Tod ins Bild geatmet. Es war die Zeit der höchsten Corona-Zahlen in Georgien, abends herrschte Ausgangssperre, und von Tiflis nach Kiew flog nur alle drei Wochen ein Flugzeug. Als ich in Kiew ankam, lebte mein Vater noch ein paar Stunden, als hätte er auf mich gewartet. Ich habe mich neben ihn hingesetzt, er atmete so, als wäre er dem Ziel ganz nahe. Ich spürte, wie die Luft bei ihm dünner wurde, wie er höher und höher stieg, als erklömme er einen Berg. Ich wusste nicht, dass der Tod so sein kann, dachte ich, ohne das Leid meines Vaters romantisieren zu wollen. Er war niemals in Georgien gewesen, aber ich hatte das Gefühl, dass er genau das sah, und mit „genau das“ meine ich nicht dieses Foto, sondern den Blick aus dem Zimmer, der sich nicht fotografieren ließ.

Bilder sind nicht direkt an den Kalender gekoppelt, sondern an innere Mechanismen der Erinnerung und der Assoziation. Auch dieses Bild eines der höchsten Berge Europas, an den der Legende nach Prometheus gefesselt war, entsprang einer merkwürdigen Anhäufung von Gedanken. Seit einem Jahr schreibe ich nur noch über den Krieg und suche immer wieder wie gelähmt nach Fotos, mit dem Gefühl, über diesen Krieg nicht mehr schreiben zu können. Vielleicht war es auch einem ukrainischen Gedicht geschuldet, das ich gerade las – aus dem 19. Jahrhundert über den Kaukasus, über seine widerspenstigen Völker und über Russland, das andere Völker versklavt.

Ich habe so viele Tränen über dieses Gedicht vergossen, als geschehe es alles jetzt, als wären diese Plagen nicht Geschichte, sondern ein Verhängnis. Ich dachte an meinen Umzug nach Georgien und daran, wie die Dichtung vom Kaukasus in jede Pore meines Lebens drang und sogar zur Topographie wurde: In Tiflis zog ich in ein Haus, in dem einst die ukrainische Dichterin Lesja Ukrainka lebte, aus reinem Zufall. Aktuelle Bilder von den Protesten in Tiflis aus der vergangenen Woche warfen meine Gedanken zurück auf den Maidan in Kiew. Ich fühlte mich jedoch dem heutigen Krieg verpflichtet und streifte stundenlang durch die neuen Angriffe Russlands auf Wohnhäuser in der Ukraine, die Ruinen der komplett zerstörten Stadt Marjinka und neue unzählige Bilder von Begräbnissen. Ich schaute in die Gesichter von Trauernden und zögerte. Der Tod meines alten Vaters schien mir hell, ruhig, fassbar. Ich weiß nicht, wie man diese neue Trauer kommuniziert, immer und immer wieder. Vielleicht entstand dieser Berg aus der Trauer und steht dieser Trauer bei.