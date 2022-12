Kolumne „Bild der Woche“ : Wenn die Dunkelheit des Kriegs zurücktritt

Ein Video: Olga und ihre Schülerinnen tanzen Flamenco im Dunkeln, im Zentrum von Kiew, beleuchtet von nur zwei Kerzen. Man sieht wenig und erahnt die Bewegungen Olgas, durch die abrupten Schläge ihrer Schritte. Und jetzt alle zusammen: Tastend und entschlossen zugleich entsteht eine neue Sprache der Bewegung, des würdigen Lebenserhalts. Es ist magisch, die Dunkelheit des Kriegs tritt für einen Moment zurück.

Ich sehe das Bild der NASA und spüre das Licht von Olga und den Tanzenden in ihrem Tanzstudio. Sie sind irgendwo da. Dieses Bild zeigt eine komplexe Zeichnung: Dunkelheit mit Krakelüren des Lichtes, Landesgrenzen, Sternbildern aus Städten, die mich an das „Quadrat“ von Malewitsch erinnern, das das Ende der Kunst prophezeien sollte: Es hat ähnliche weiße Risse in der Textur der schwarzen Oberfläche – zur eigenen Errettung. Ich wollte über die Dunkelheit schreiben und darüber, wie die Menschen in der Ukraine in diese Dunkelheit eingetaucht sind. Ich möchte nicht, dass sie in ihr versinken.

Wenn ich ein Zauber-Jurist wäre

Jetzt beginnt für die Bevölkerung die schwierigste Phase des Krieges: Strom-, Wasser- und Heizungsausfälle in den kommenden kalten Monaten, in der dunkelsten Zeit. Meine Freunde in den großen Städten halten durch, nehmen es diszipliniert hin, fast sportlich, erlernen die komplexe Figur des Alltags angesichts der Stromausfälle.

Aber wie geht es denen, die in Städten mit einer komplett zerstörten Infrastruktur leben? Was bedeutet das für die Armee, für eine Intensivstation, für eine Geburtsklinik? Ich hätte an dieser Stelle lieber einen Aufruf verfasst, eine Liste von Bürgerinitiativen, die Generatoren kaufen, die lebensrettend sind. Ich denke an diese Notwendigkeit. Und wenn ich ein Zauber-Jurist wäre, hätte ich das Vermögen von Gerhard Schröder in Generatoren verwandelt.

Ich kenne Olga mein ganzes Leben lang. Wir haben schon zusammen im Kinderchor „Schtschedryk“ gesungen, dreimal pro Woche, zehn Jahre lang, im Oktoberpalast über dem Maidan. 2014 führte sie mich über den Protestplatz, wir standen sogar kurz auf den Barrikaden, und ihr Mann Sascha, den wir alle stur „Ostap“ nannten, zeigte mir dann stolz die Kanonenöfen, die er für die Zelte der Protestierenden baute, sodass niemand frieren musste.

Ostap war Ingenieur und ein genialer Bastler. Als der Krieg zum ersten Mal ausbrach, hat er sich für die Modernisierung der Armee engagiert, und ich habe seinen Schritt nicht sofort verstanden. Ziemlich genau vor zwei Jahren ist er – kurz nach dem Tod meines Vaters – an Covid gestorben, nach langem Kampf. Ich dachte damals, dass wir den Höhepunkt schicksalhafter Unberechenbarkeit und Trauer erreicht hätten.

Oper im Luftschutzkeller

Olga ist immer ein Licht für mich in diesem Krieg. Ich rufe sie immer an. Sie erzählt mir von ihrem „Professoren-Hinterhof“, in dem sie wohnt und der sich seit Anfang des Krieges selbst organisiert: Als die Versorgung in der Stadt zusammengebrochen ist, sammelten die Menschen aus Olgas Hof Hilfslieferungen für die Bedürftigen. In ihrem Luftschutzkeller streamten sie Opernaufführungen, da dort eine Physikerin wohnt, die die Wagner-Gesellschaft leitet.

Olga war die Erste, von der ich hörte, dass ihre Verwandten gestorben sind, in den Vororten Kiews. Vor Kurzem kam ihre kanadische Schwester, die gerade als Touristin im Himalaya war, mit einer Bergsteigerausrüstung zu Besuch, und der ganze Hof lernte, wie man mit einfachen Tricks die Kälte besser aushält. Ein buntes, lustiges, tragisches Üben für das Leben. Neulich erzählte mir Olga, wie sie auf dem Markt USB-Lampen, Tageslicht-Panels und sogar Massagekerzen gekauft hat – alles, was leuchtet.

Mehr zum Thema 1/

Heute schrieb mir mein Bruder. Er ist aus Chicago nach Lemberg gereist, um ein Buch über die Architekturgeschichte der Stadt zu präsentieren. Er wollte einfach in die Ukraine. Er irrte irgendwo mit einer Taschenlampe durch die Dunkelheit: Das NASA-Bild in menschlichem Maßstab – er wollte mich anrufen, aber schrieb nur kurz aus dem schönen Lemberg: „Stromausfall, Luftalarm, ich melde mich bald.“ Und ich warte.