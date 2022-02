Ratzinger und der Missbrauch : Die wahre Tiefe der Schuld

Joseph Ratzinger hat nach seiner Zeit in München viel unternommen, um den Missbrauch in der katholischen Kirche zu bekämpfen. Zu spät, zu wenig? Sein Motiv war vor allem ein theologisches. Ein Gastbeitrag.

Wo war ich am 15. Januar 1980? Ich versuche angestrengt, mich zu erinnern. Ich war Gymnasiast, und es wird wohl ein normaler Schultag gewesen sein. Wie sah der Stundenplan aus? Bei welchen Lehrern hatte ich Unterricht? Obwohl ich als Historiker ein gutes Gedächtnis habe, will es mir nicht gelingen, mich an irgendwelche näheren Umstände vor 42 Jahren zu erinnern. Anders ein heute vierundneunzigjähriger Mann, der sich nach eigener Aussage sehr gut an Jahrzehnte zurückliegende Sachverhalte erinnern kann.

An jenem Tag nahm er als Erzbischof von München und Freising an einer Sitzung seines Ordinariates teil. Dort kam der Fall des Essener Priesters Peter H. zur Sprache, der sich als vorbestrafter Missbrauchstäter in München einer Therapie unterziehen sollte. Ob Joseph Ratzinger tatsächlich bei dieser Sitzung anwesend war und ob das Vorleben des Priesters zur Sprache kam, wird seit 2010 diskutiert. Dass jeder Beobachter sich auf seine Angaben zu dieser Frage stürzen würde, war vorhersehbar. Aber warum hat der ehemalige Papst in seiner Aussage gegenüber der Münchner Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl (WSW) zunächst entschieden behauptet, abwesend gewesen zu sein – um dann mit derselben Entschiedenheit das Gegenteil zu behaupten? Ist bei einer derartig aufgeladenen Frage ein „Versehen“ plausibel? Das ist wohl das größte Rätsel um seine unglückliche Selbstverteidigung im Münchner Missbrauchsskandal.