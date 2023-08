Das Juweliergeschäft Tiffany & Co hat Truman Capote in den fünfziger Jahren mit seinem Roman in die Weltliteratur hineingeschrieben. Bild: Getty

Meine Großcousine zog mit 18 Jahren aus unserem norddeutschen Dorf nach Manhattan. Jetzt lebt sie in einem unbezahlbaren Pflegeheim in New York. Eine Reise in die amerikanische Realität und ihre Vergangenheiten.