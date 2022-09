Appell für mehr Gelassenheit : Alle altern, aber niemand will alt sein?

Wenn Ihnen jemand in der letzten Zeit in überraschtem Tonfall gesagt hat: „Sie sehen aber gar nicht aus wie 67!“, und Sie sich darüber gefreut haben, dann können wir Ihnen hier ein Geheimnis verraten: Sie sind alt. Ein besseres Kennzeichen fürs Altsein gibt es nicht. Zu diesem Satz gibt es viele nette Varianten: „Es sieht so aus, als würden Sie gar nicht älter!“ Oder: „Man sieht Ihnen Ihr Alter gar nicht an!“ Oder: „Ach, Sie sind schon so alt, dass Sie einen Seniorenpass beantragen können? Das hätte ich aber nicht gedacht.“ Wenn man sich über solche Komplimente so richtig freut, dann macht man damit sichtbar, dass man nicht als alt angesprochen werden will, aber doch so wahrgenommen wird.

Das hohe Alter, also nicht das reine Lebensalter, ist eine sehr interessante Kategorie unseres sozialen Lebens, die sich von anderen Kategorisierungen sehr unterscheidet. Irgendwie alt ist man irgendwie immer. Für Kinder und Jugendliche spielen Altersvergleichsgesichtspunkte eine wichtige Rolle, und vieles, was im Leben geschieht, wird aufs Lebensalter hin beobachtet: eine frühe Karriere, eine späte Heirat, ein allzu früher Tod. Es gibt viele institutionalisierte Alterskategorisierungen und Erwartungen, aber richtig alt möchte eigentlich niemand sein. Und doch sind es erkennbar ziemlich viele Menschen, auf die diese Beschreibung zutrifft – angesichts der demographischen Entwicklung in unseren Breiten mehr denn je.

Das muss nicht verwundern, denn die soziale Welt ist voll von Kategorisierungen nach ganz unterschiedlichen Gesichtspunkten, die in Form von Erwartungen, von Typisierungen, von Stereotypen und nicht zuletzt von ästhetischen Kategorien vorkommen. Mit der Einsortierung in die Gruppe der Senioren oder – noch älter – der Hochbetagten verhält es sich aber ganz anders als mit allen anderen gesellschaftlichen Angeboten zur Selbstbeschreibung. In Zeiten identitätspolitischer Debatten möchten viele Menschen sich vor allem zugehörig fühlen – sicher auch ein Effekt einer Gesellschaft, die stabile Zugehörigkeiten womöglich immer weniger kennt. Man kann sich als diskriminierte Frau, als ständig kritisierter Mann, als jemand, der mit bestimmten Sexualpraktiken hantiert, als privilegiert oder unterprivilegiert einsortieren, aber man will nicht gern alt sein.

An der Verweigerung der Alten kann man etwas ablesen, was der ganzen Debatte über Einsortierungen weiterhelfen könnte. Menschen sind nicht einfach so, wie sie sind. Sie werden erst zu jemandem, wenn sie angeredet werden. In der Sprache der Systemtheorie verwendet man hierfür den Begriff der Inklusion. Mit Inklusion ist wiederum etwas anderes gemeint als die Teilhabe von Behinderten. Aber ähnlich ist es schon. Bevor wir das nun erläutern, wollen wir uns die Kategorie Alter noch einmal näher anschauen.

Die unvertraute Altersrolle

Während man sich an die Ansprache als Frau oder Mann – zum Leidwesen der Gender Studies – mit dem Aufwachsen gewöhnt und darin dann nach und nach zu Hause ist, ist man mit dem hohen Alter vorher gar nicht vertraut. Man kennt andere ältere Menschen, aber nicht sich selbst in dieser Rolle, gerade weil man ältere Menschen in Differenz zu sich selbst kennt. Man war schon mal irgendwo älter als andere, aber diese Erfahrung hat sich dann im nächsten Moment wieder verloren. Das Lebensalter ist eine kontinuierliche Variable, keine diskrete. Man ist nicht entweder alt oder nicht, sondern mehr oder weniger alt. Der Wechsel findet nicht abrupt statt, sondern schleichend. Was die gesamte Gender-Diskussion gern hätte und wofür sie mit allen verfügbaren Mitteln gegen die Evidenz einer sich selbst stabilisierenden Alltagspraxis ankämpft, ist eine Verlaufsform. Das Altern hat diese Form.