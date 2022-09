Corona-Kommunikation : Das System Lauterbach

Aktualisiert am

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach vor dem Kabinettstreffen in Meseberg. Bild: Omer Messinger

Wie lange kann der Bundesgesundheitsminister das noch durchhalten: dauermahnend, beschwörend, erratisch? „Meine Kommunikation wirkt“ – so hörte sich Karl Lauterbach im Selbstgespräch bei „Lanz“ vor ein paar Tagen an. Die anderen in der Runde waren da schon geschlossen auf der Flucht vor dem Corona-Minister, hin zu jenen, die für Lauterbach „das alles nicht mehr hören wollen“. Das sind heute nicht mehr nur die Querdenker oder Verschwörungstheoretiker, sondern viele, die in den Supermarkt oder ins Stadion gehen und die erdrückende Mehrheit der Unmaskierten um sich herum wahrnehmen.

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft“. Folgen Ich folge



Normalität nennen sie es, von Normalität will der Minister aber nichts wissen. Er bleibt felsenfest bei seiner Viruswarner-Linie. Epidemiologisch und virologisch gesehen hat diese Rolle gute Gründe, politisch führt sie den Minister, der die Menschen aus der Pandemie führen soll, zunehmend ins Abseits. Seine Umfragewerte fallen seit Wochen, seine Rolle als Kapitän, der die bittere Wahrheit tapfer erträgt und als Letzter das Schiff verlässt, zieht nicht mehr. Das Schiff ist auf Grund gelaufen, Karl Lauterbach jedoch schwadroniert weiter vom Untergang, vom Corona-Herbst, der „kein Zuckerschlecken“ werde. „Ich setze nur da Warnungen, wo sie begründet sind“, sagte er. Markus Lanz bestand darauf, das sei „Erziehung durch Angst“. Und Angsttreiberei, das ist eine politische Binse, ist selten demokratiefördernd. Sie verunsichert und treibt Menschen, die nicht Statistiken, sondern eigenen Erfahrungen trauen, an die Ränder.

Ob der Minister noch gesund sei für unser Land, fragte die „Bild“-Zeitung, und auch dies ist nur eine Zuspitzung der provokanten Frage, ob ausgerechnet der Bundesgesundheitsminister womöglich der Letzte ist, der ein Ende der Pandemie verhindert. Was also bezweckt Lauterbach, wenn er auf seiner kommunikativen Lieblingsplattform Twitter die alle nasenlang aufploppenden Hashtags #LauterbachRücktrittjetzt oder #LauterbachRausschmiss mit noch mehr einschüchternden Expertentweets beantwortet? Wenn er auch scharf warnt vor der Herbstwelle oder neuen gefährlichen Varianten und dann Unschuld mimend hinzufügt: „… was ich nicht hoffe“.

Wer spricht da: der besorgte Arzt, der informierende Wissenschaftler, der linientreue Minister? Tatsächlich haben sich das Muster und der Rhythmus seiner Corona-Warnungen kaum geändert. Und diese Penetranz zehrt. Mal ist es ein fahriges Rumoren gegen Fehlinformationen, dann wieder das Rekurrieren auf scheinbar untrügliche Evidenz.

Oberflächlich und unkritisch

Wenn Lauterbach auf die Möglichkeit von hohen Fallzahlen zielt oder auf „Killerviren“ oder andere schwer erträgliche Eventualitäten, die von seinem coronagenervten FDP-Kabinettskollegen Marco Buschmann nach dem jüngsten Ampelscheinfrieden mit dem bösen Wort „Panikmache“ quittiert wurden, gibt Lauterbach offensiv den markigen Vorsteher vom Team Vorsicht. Die Rolle entspricht seinem medizinischen Ethos: besser vorsorgen und die Risiken minimieren. Dafür ist er auch mal bereit zu überziehen in der Wortwahl. In den Verschnaufpausen der Pandemie, wenn die Gefahren subjektiv geringer eingeschätzt werden, als sie tatsächlich sind, ist das für die Mehrheit gerade noch akzeptabel. Gleichzeitig schwächt es allerdings die Rolle als Expertenkommunikator, wie jetzt zu sehen ist.

Mehr zum Thema 1/

Aus wissenschaftlichen Studien zu zitieren und sie nach seinem Gusto zu deuten, das hat der Minister zu einer eigenen quasiministeriellen Kommunikationslinie ausgebaut. Darunter leidet freilich seine Glaubwürdigkeit, weil er schon aus Zeitgründen und wegen der weiter anschwellenden Publikationsflut extrem selektiv vorgehen muss. Wenig hilfreich sind dann Kommentare wie der bei Lanz zu seinen wissenschaftlich getriggerten Warnungen: „Wenn man etwas weglässt, ist das noch lange nicht gelogen.“ Das stimmt, doch wenn ein Minister so argumentiert, bekommt wissenschaftliche Expertise schnell etwas Erratisches. Beliebigkeit kann aber gerade nicht das Ideal abgewogener Risikokommunikation sein.

Manche bezeichnen Lauterbachs Umgang mit den Studien deshalb schon als gefährliches statistisches „Gefuchtel“, was nicht zuletzt auf einen Tweet zurückgeht, der von dem Risikoforscher Gerd Gigerenzer neulich in seiner „Unstatistik des Monats“ aufgespießt wurde. Lauterbach hatte auf eine amerikanische Metastudie zur Nützlichkeit von Masken verwiesen, die dummerweise eklatante methodische Mängel aufwies und zu dem Zeitpunkt noch dazu ein fachlich noch nicht begutachteter Preprint war. Dass gute Schutzmasken tatsächlich vor Ansteckungen schützen (und mehr noch andere vor meiner Infektion schützen), ist empirisch hinreichend belegt. Die oberflächliche, unkritische Einordnung durch Lauterbach jedoch hat der Evidenz schwer geschadet.

Statistisch unbelegte Konkretisierung

Ähnliche, selbst entwaffnende Grobheiten schleichen sich in Lauterbachs Tweets immer wieder ein. In dem Twitter-Kurztext, der zum jüngsten Aufschrei geführt hat, verlinkt der Minister auf einen von Studienergebnissen sprudelnden „Washington Post“-Artikel über Long-Covid – die extrem belastenden Corona-Spätfolgen – und die sich abzeichnende „Katastrophe der öffentlichen Gesundheit“. Lauterbach sah die Sache auf den Punkt gebracht: „Niemand will das gerne hören. Aber viele 20- bis 50-Jährige werden im Herbst bei steigenden Corona-Fallzahlen eine Entzündung des Gehirngewebes als Folge von #LongCovid erleben.“

Blickt man auf die Evidenz, ist die medizinische Sorge vor den neuronalen Corona-Folgen ganz klar berechtigt. Aber auch in diesem Fall verweist seine statistisch unbelegte Konkretisierung auf ein Gefahrenpotential, das dem Minister in der momentanen Corona-Stimmung durchaus als unverantwortliche Verunsicherung der Allgemeinheit ausgelegt werden kann. Als Experte muss er das in seiner Interpretation der Studien nicht berücksichtigen, als Regierungsverantwortlicher verdient die Wahrheit mehr Sensibilität.