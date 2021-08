Karl Heinz Bohrer gestorben : Die Romantik der Kritik

Karl Heinz Bohrer ist am gestrigen Dienstag in London gestorben. Der zeitweilige Literaturchef der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, langjährige Herausgeber der Kulturzeitschrift Merkur und Professor für Literaturwissenschaft an der Universität Bielefeld wurde 88 Jahre alt.

Bohrer stammte aus Köln und besuchte das Internat Birklehof im Schwarzwald, dessen Erziehungsprogramm von den neuhumanistischen Ideen Georg Pichts geprägt war. Er studierte in Göttingen und Heidelberg, wo er in Germanistik mit „Studien zur romantischen Geschichtsprophetie“ promoviert wurde. Die Gutachten zur Dissertation verfassten Arthur Henkel und Friedrich Sengle. Bohrers singuläre Stellung im intellektuellen Leben der Bundesrepublik wird durch den Gegenstand seines zweiten Buches markiert, das 1970 im Hanser-Verlag erschien: „Die gefährdete Phantasie, oder Surrealismus und Terror“.

Sein Thema war die Radikalität der modernen Ästhetik, wechselweise als Spielart des politischen Radikalismus oder aber als Alternative zur Programmatik politischer Revolutionen. Zu allen Versuchen, Politik und Kunst auf Moral zu begründen, wie sie nach der Zäsur der Beseitigung des Nationalsozialismus in Deutschland lange eine zwanglose Plausibilität hatten, bezog Bohrer eine Position des grundsätzlichen Widerspruchs. Schon seine Haltung zur Studentenbewegung, über die er als Feuilletonredakteur der F.A.Z. berichtete, war geprägt von einer Faszination für das Überschießende dieser aktionistischen Bewegung, für ein symbolisches Handeln, das in seinen marxistischen Begründungen wie auch in den Intentionen verbesserter Vergangenheitsbewältigung nicht aufging.

Die Ästhetik des Schreckens

Die Habilitationsschrift, die Bohrer nach seinem Ausscheiden aus der Zeitung in Bielefeld einreichte, behandelte einen damals noch lebenden deutschen Schriftsteller des Jahrhunderts der äußersten Zuspitzungen, der schlecht in die Nachkriegswelt der Vermittlungen und Anknüpfungen passte: Ernst Jünger. Der Titel des Buches wurde sprichwörtlich: „Die Ästhetik des Schreckens“. Noch bekannter wurde ein Satz, den Bohrer in der Tiefdruckbeilage Bilder und Zeiten über Günter Netzer schrieb, den Mittelfeldregisseur des Fußballvereins Borussia Mönchengladbach, eine Symbolfigur des Aufbruchsgeistes der Jahre um 1970. Zitiert wird der Satz, wie es für geflügelte Worte typisch ist, in verkürzter Form: „Netzer kam aus der Tiefe des Raumes.“ Das Original in der Zeitung vom 27. Oktober 1973 war ein Stück ästhetische Reflexion, Erwägung über die Reaktion des Betrachters auf ein spektakuläres Schauspiel: „Der aus der Tiefe des Raumes plötzlich vorstoßende Netzer hatte ’thrill’. ’Thrill’, das ist das Ereignis, das nicht erwartete Manöver, das ist die Verwandlung von Geometrie in Energie, die vor Glück wahnsinnig machende Explosion im Strafraum, ’thrill’, das ist die Vollstreckung schlechthin, der Anfang und das Ende.“ Bohrer schrieb über seine Erinnerung an das Viertelfinale der Europameisterschaft 1972 in Wembley.