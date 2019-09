Aufwachsen in München : Ja mei, die jungen Leute

Ein Euro und achtzig Cent. So viel kostet eine Kugel Eis bei einer ganz normalen Eisdiele im Münchner Glockenbachviertel. Ein paar Häuser weiter gibt es Trüffel-Pommes für 6,50 Euro oder Avocado-Brot für 8,50 Euro. Eine bekannte Café-Kette verlangt fünfzig Cent, wenn jemand nebenbei sein Handy aufladen möchte, und 1,50 Euro für ein „zweites Gedeck“: wenn man um eine weitere Gabel bittet, um sich ein Stück Kuchen zu teilen. Das Leben in München ist teuer geworden, und das betrifft nicht nur die exorbitanten Wohnungsmieten. Deshalb sind die Preise nicht nur ein Thema für Erwachsene, sondern auch für Schüler, Auszubildende und Studenten, die noch zu Hause wohnen. „Der Bayer hat einen gemächlichen, gemütlichen Puls. Man kann dabei sehr alt werden“, schrieb Erich Kästner. Alt werden, das mag gut gehen in München – aber wie ist es, hier jung zu sein?

Dieser Text stammt aus der Feuilleton-Beilage über München – am Samstag, 21.9., am Kiosk oder digital.

Dass es zu wenig Entfaltungsspielraum gibt, finden junge Menschen in der bayerischen Landeshauptstadt schon seit Jahrzehnten. Proberäume für Bands etwa befinden sich traditionell an Orten, die man kaum mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht. Das Oktoberfest sieht zwar auf den ersten Blick aus wie ein großartiger Zeitvertreib für Jugendliche, aber nur, bis man die Preise für Brezn und Fahrgeschäfte sieht. Und das Vergnügungsviertel direkt hinter dem Ostbahnhof, das je nach Ära und Areal Kunstpark Ost, Kultfabrik oder Optimolwerke hieß und neben den Diskotheken Platz für kulturelle und andere Veranstaltungen bot, wurde zwischen 2016 und 2018 fast vollständig geschlossen und abgerissen. Dort ist das sogenannte Werksviertel entstanden, mit Büroflächen, 1150 Wohnungen und fünf Hotels.

Wer sich fragt, womit die jungen Leute sich nun also die Zeit vertreiben, muss nur in den Sommerferien in den Englischen Garten gehen. Dort lagert an einem heißen Tag die halbe Stadtbevölkerung unter fünfundzwanzig. Hinter der stehenden Welle, an der die Surfer die Touristen erfreuen, beginnt das coolste, kostenlose Freizeitvergnügen, das München zu bieten hat: Ganze Gruppen von Jugendlichen steigen hier in den Eisbach, um sich von ihm quer durch den Englischen Garten mitreißen zu lassen. Der Bach trägt seinen Namen nicht zufällig, er ist selbst dann noch äußerst erfrischend, wenn der Ammersee sich schon zur Badewanne aufgeheizt hat. Und er hat eine starke Strömung, weshalb man die Beine anziehen und sich in der Mitte halten sollte, wenn man die Tour nicht mit blauen Flecken beenden will. In ordentlichem Tempo geht es unter Brücken hindurch, auf denen Flaneure stehen, die man ungestraft nassspritzen kann – bis sie bemerkt haben, woher der Schwall Wasser kommt, sind die Übeltäter längst weiter.

Die Eisbachtour pausiert einige hundert Meter weiter an der zweiten Surferwelle. Dort stehen hauptsächlich diejenigen auf den Brettern, die noch nicht so geübt sind oder nicht gerne so viele Zuschauer haben wie an der großen Welle. Kurz vor der Welle hat jemand ein dickes Seil quer über den Eisbach gespannt, an dem sich die Schwimmer festhalten. Erst wenn einer der Surfer sie durchwinkt, lassen sie los. Bis zu fünfzig Menschen treiben dann innerhalb kürzester Zeit zwischen den Betonwänden hindurch, ehe der nächste Surfer auf sein Brett springt. Auf Höhe der Tivolistraße hängen zwei Leitern am Ufer. Spätestens hier müssen die Schwimmer aussteigen. Den Kilometer, den sie zurückgelegt haben, gehen sie entweder zu Fuß zurück, oder sie steigen in die Trambahn zum Nationaltheater. Die Fahrkartenkontrolleure sind daran gewöhnt, zwei Stationen lang tropfnasse Menschen in Badebekleidung in der Tram zu haben, und ignorieren sie meist. Auch die Ordnungsbehörden kümmern sich nicht um die Angelegenheit. Das Baden im Eisbach und auch das Surfen an der zweiten Welle sind verboten, mehrere Schilder warnen vor Lebensgefahr. Aber niemand kontrolliert, die Stadt vertraut der Eigenverantwortung.